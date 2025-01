Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu zdecydowanie więcej chmur. Tam również należy się spodziewać niewielkich i przelotnych opadów śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 0 st. C, zimniej w rejonach podgórskich Karpat ok. -5 st. C, cieplej nad morzem ok. 2 st. C - informuje IMGW.

W nocy na północy Polski możliwe niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach marznąca mżawka. Na obszarach podgórskich temperatura spadnie do 17 stopni Celsjusza poniżej zera, nad morzem ok. 0 st. C, a na pozostałym obszarze ok. -6 st. C.

We wtorek 14 stycznia duże zachmurzenie czeka nas na północy kraju, na południu zdecydowanie mniej chmur. "Na północnym zachodzie kraju opady śniegu szybko przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź" - prognozują specjaliści z IMGW. Opady będą się przesuwać w kierunku centrum i na północ kraju. Na chodnikach i drogach może być bardzo ślisko.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 4 stopni C na plusie nad morzem.

W nocy na południowym wschodzie Polski oraz w górach opady śniegu, na pozostałym obszarze opady śniegu z deszczem i deszczu. "Na południu, wschodzie i miejscami w centrum opady deszczu mogą być marznące, powodujące gołoledź" - ostrzega IMGW. Temperatura minimalna od -6 st. C na obszarach podgórskich Karpat, około -2 st. C na wschodzie i południu kraju do 3 st. C na północnym zachodzie.

Kolejne dni nie przyniosą istotnych zmian w pogodzie. Należy się spodziewać na ogół dużego zachmurzenia i temperatury maksymalnej do 6 st. C - zwłaszcza na północy. Nocami termometry mogą wskazywać ok. -5 st. C.

W ostatni weekend zmagaliśmy się z obfitymi opadami śniegu 123RF/PICSEL

Mamy długoterminową prognozę pogody aż do maja

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną długoterminową prognozę pogody na luty, marzec, kwiecień i maj 2025. Specjaliści z IMGW zaznaczają jednak, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

W lutym w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że jeśli prognozy się potwierdzą, będzie nieco cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku. Czeka nas również więcej opadów.

Natomiast w marcu prawdopodobnie będzie cieplej, w porównaniu z normą wieloletnią. Z kolei gdy mowa o opadach, to będą się one zawierać w normie. W kwietniu zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW.

Maj pod względem opadów i temperatury będzie "klasyczny". Specjaliści nie przewidują pod względem temperatury i opadów odchyłów od normy wieloletniej.

