Małopolskę co roku odwiedza nawet kilkanaście milionów turystów z Polski i zagranicy. W czołówce znajdują się miejsca takie jak m.in. Kraków, ale region skrywa również inne, interesujące miejscowości. Są nimi również najmniejsze miasta w Małopolsce . To m.in. Proszowice, Koszyce, Książ Wielki czy Nowe Brzesko. Na liście znajduje się również miasto Zakliczyn, które słynie z unikalnej architektury i skrywa interesującą historię.

Gmina Zakliczyn jest położona we wschodniej części województwa małopolskiego. Znajduje się w południowej części powiatu tarnowskiego. Jest największą gminą powiatu - jej powierzchnia wynosi 122 kilometry kwadratowe. Stolicą gminy jest Zakliczyn - jedno z najmniejszych miast w Małopolsce. Jego powierzchnia to tylko 4 kilometry kwadratowe. Zakliczyn, zgodnie z danymi GUS, zamieszkuje tylko 1583 mieszkańców.

Na przestrzeni lat wioska prężnie się rozwijała - a to dzięki położeniu na szlaku handlowym prowadzącym z Krakowa do ziem węgierskich. Jednym z ważnych wydarzeń w historii miejscowości było sprowadzenie do niej franciszkanów reformatów początkiem XVII wieku. Starał się o to Zygmunt Scypion Tarło, sądecki kasztelan, który wraz z grupą cenionych osobistości pisał do papieża Grzegorza XV. Reformaci przybyli do miasta w 1622 roku - wówczas został wybudowany drewniany klasztor. W późniejszych latach Zygmunt Aleksander Tarło podjął decyzję o wymurowaniu klasztoru i kościoła.