To jest natura człowieka - obrywa się pierwszemu z brzegu, czyli po prostu temu, kto jest pod ręką. Na przykład: nawalił rząd - nie zapewnił pewnej pomocy - do rządu nie dosięgniemy, bo jest daleko. No to mamy Ukraińca pod ręką, to jemu się dostanie.

wyznaje szczerze Wojciech Glanc