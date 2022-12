Nowe, modne imię męskie w Polsce. Lawinowy przyrost, a mundial to przyspieszy

Spis treści: 01 Wzruszająca scena na Mundialu. "Liamku, Twój Tata był bardzo dzielny"

02 Znaczenie imienia Liam. Skąd się wzięło?

03 Ile jest imion Liam w Polsce?

04 Kiedy obchodzi imieniny Liam?

05 Liam: Zdrobnienia

06 Znane osoby o imieniu Liam:

07 Stanowisko Rady Języka Polskiego dotyczące imienia Liam

Wzruszająca scena na Mundialu. "Liamku, Twój Tata był bardzo dzielny"

Synek Mariny i Wojciecha Szczęsnych skończył w lipcu cztery lata, ale dotychczas słynni rodzice robili wszystko, by chronić jego prywatność. W dniu, w którym polska reprezentacja pożegnała się z Mundialem w Katarze, cały świat mógł zobaczyć jednak zapłakaną twarz chłopca, który przeżywał porażkę taty, mimo że to właśnie dzięki Szczęsnemu Polacy tak długo utrzymali się w turnieju.

Zdjęcia i filmiki, na których widać płaczącego Liama i pocieszającego go tatę już są hitem w sieci, a wzruszającą scenę postanowiło skomentować wiele gwiazd np. Joanna Racewicz.

Reklama

- Obraz wart więcej niż tysiąc słów. Przegrana ma twarz dziecka. I pocieszającego go Taty, geniusza tego Mundialu. Szkoda, że to koniec. Dobrze, że mieliśmy Wojtka, bo koniec przyszedłby szybciej. Liamku, Twój Tata był bardzo dzielny, bronił bramki, jak prawdziwy lew, możesz być z Niego dumny, wiesz? Serdeczności - napisała pod słynnym już zdjęciem dziennikarka i prezenterka.

Instagram Post Rozwiń

W przyszłym roku bez wątpienia przybędzie więc w Polsce chłopców o tym oryginalnym imieniu. Co o nim wiemy i skąd się wzięło?

Sprawdź także: Dziś to imię dla dziewczynek wraca do łask. Jego znaczenie to "blask księżyca"

Znaczenie imienia Liam. Skąd się wzięło?

Kiedy wypłaty grudniowych świadczeń emerytalnych i 500 plus? Podano konkretne terminy

Kiedy można ubierać choinkę? Są dwie daty

Ile można zarobić na paszporcie Polsatu? Krzysztof Ibisz już sprzedał swój!

Wigilia w sobotę, pierwszy dzień świąt w niedzielę. Czy pracodawca musi oddać dzień wolny? W przeszłości imię Liam było po prostu zdrobniałą wersją imienia William, ale od wielu lat jest to już samodzielne imię. Liam ma pochodzenie celtyckie i znaczy dokładnie „silny i opiekuńczy”. Chłopiec o tym imieniu jest także twórczy, inteligentny i otwarty. Charakteryzuje go ogromna wyobraźnia, intuicja i ufność. Liam jest też pełen energii i dość ekstrawertyczny. Właściciele tego imienia często odpływają w świat wyobraźni. Cechuje ich nadmierne marzycielstwo, oportunizm, ale czasem także materializm.

Zdjęcie Imię Liam ma pochodzenie celtyckie i znaczy dokładnie „silny i opiekuńczy” / 123RF/PICSEL

Ile jest imion Liam w Polsce?

Z danych zamieszczonych na stronie gov. pl wynika, że w 2021 roku imię Liam zostało nadane 107 razy. W pierwszej połowie 2022 roku imię to otrzymało 51 chłopców. Możliwe, że jeszcze w tym roku liczba osób noszących w Polsce to imię wzrośnie do 1000.

Kiedy obchodzi imieniny Liam?

Imieniny Liama przypadają 21 kwietnia. Numerologiczna liczba imienia Liam to 8.

Polecamy również: Najlepsze krótkie życzenia imieninowe. Urocze wierszyki dla rodziny i przyjaciół

Liam: Zdrobnienia

Najpopularniejszymi zdrobnieniami imienia Liam są:

Liamek

Liamuś

Liameczek

Liamuszek

Liamaczek

Liamczyk

Znane osoby o imieniu Liam:

Liam Cosgrave , irlandzki polityk

, irlandzki polityk Liam Neeson , irlandzki aktor

, irlandzki aktor Liam Brady , irlandzki piłkarz

, irlandzki piłkarz Liam Gallagher, wokalista zespołu Oasis.

Zobacz również: Piękne imię dla dziewczynki coraz chętniej nadawane w Polsce

Stanowisko Rady Języka Polskiego dotyczące imienia Liam

Choć imię Liam zyskuje coraz większą popularność, to Rada Języka Polskiego odradza nadawanie go chłopcom w Polsce.

- "Forma Liam nie ma żadnej tradycji używania w polszczyźnie jako imię. (...) W polszczyźnie ten zestaw liter byłby odczytywany jako „ljam”, co chyba nie jest zgodne z odczytywaniem go w języku angielskim. Jest to pewna trudność: Ktoś posługujący się w Polsce takim imieniem musiałby za każdym razem, kiedy będzie poproszony o podanie swego imienia do jakiegokolwiek dokumentu, literować to imię. Ponadto grupa nagłosowa „lj” mogłaby się w wymowie skracać do „j”, co dawałoby w efekcie formę jam brzmiącą tak, jak skrócona książkowa, a nawet biblijna forma zwrotu „ja jestem”. Dlatego odradzam nadanie jako imienia formy Liam, choć ze względów czysto formalnych nie narusza ona przepisów art. 50. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego" - wyjaśnił przewodniczący Rady, prof. dr hab. Andrzej Markowski.