Narodowy Dzień Powstań Śląskich

6 maja 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy, ustanawiającej Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Jest to odpowiedź prezydenta na apele organizacji pozarządowych oraz Sejmiku Województwa Śląskiego o upamiętnienie bohaterów, którzy oddali życie walcząc o włączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej.



Prezydent na Twitterze wypowiedział się w sprawie przekazanego do Sejmu projektu:

Co wydarzyło się 20 czerwca?

Narodowy Dzień Powstań Śląskich odwołuje się do wydarzeń z lat 1919-1920, do których doszło na Górnym Śląsku. Traktat wersalski, który oficjalnie zakończył I wojnę światową, nakazywał przeprowadzenie na pograniczu polsko-niemieckim plebiscytu. W jego trakcie mieszkańcy mieli zdecydować o przynależności państwowej terenów, na których mieszkają. Jednak nim doszło do plebiscytu, ludność Śląska wystąpiła zbrojnie przeciwko terrorowi niemieckiemu, domagając się przyłączenia do Polski.

Pierwsze powstanie wybuchło 16 sierpnia 1919 r., ale pomimo dzielnej postawy walczących, zostało stłumione przez Niemców do 24 sierpnia 1919 r. Wówczas polskie władze nie mogły udzielić powstańcom dużego wsparcia, bo borykały się z bolszewikami we wschodniej części kraju. Pierwsze powstanie Śląskie ogarnęło przede wszystkim tereny Pszczyny i Rybnika. Walki toczyły się także w okolicach Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Katowic, Bytomia, Tarnowskich Gór i Mysłowic.



Zdjęcie Wkroczenie wojsk polskich na Górny Śląsk. Podpisanie protokołu przejęcia powiatu katowickiego / Piotr Mecik / Agencja FORUM

W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. wybuchło kolejne powstanie. Tym razem nie było to jednak zryw spontaniczny, ale zorganizowana akcja. Ślązacy odpowiedzieli w ten sposób na próby opanowania plebiscytowego terenu przez niemieckie bojówki i napaści na polskie sklepy. Dobrze zaplanowane i dowodzone powstanie zakończyło się sukcesem, a śląscy bohaterowie osiągnęli zakładane cele. II powstanie śląskie to jedna z pięciu polskich insurekcji, która zakończyła się zwycięstwem.

20 marca 1921 r. został przeprowadzony plebiscyt. Jego wyniki nie były korzystne dla Polski, za którą opowiedziało się niewiele ponad 40% społeczeństwa, do Niemiec chciało przyłączyć się niespełna 60% populacji Śląska. Ogłoszenie wyników plebiscytu, z którymi nie zgadzała się spora część ludności, stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., III powstania śląskiego. W jego efekcie społeczność międzynarodowa zdecydowała w Paryżu 20 października 1921 r. o podziale Górnego Śląska między Polskę a Niemcy.

20 czerwca 1922 r. wojsko polskie wkroczyło na teren przyznany II Rzeczpospolitej i rozpoczęło jego przejmowanie. Był to dzień triumfu Ślązaków, którzy oddawali życie, walcząc w powstaniach po to, by mogli zamieszkań w niepodległej Polsce.

Czy 20 czerwca będzie dniem wolnym od pracy?

Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Parlament, wówczas 20 czerwca będziemy obchodzić kolejne święto narodowe, jednak nic nie wskazuje na to, by miał to być kolejny dzień wolny od pracy. Już w 2021 r. prezydent wspominał o tym, że w Sejmie trudno byłoby forsować ustawę z kolejnym wolnym dniem.



