Prezes ZUS o emeryturze dożywotniej z III filaru

Zbigniew Derdziuk zapytany o to, czy warto coś zmienić w przepisach związanych z III filarem, czyli mowa o dobrowolnych instrumentach finansowych, takich jak PPK, IKE oraz IKZE, powiedział na łamach money.pl: "Uważam, że warto byłoby wprowadzić możliwość wykupienia emerytury dożywotniej dla osób, które oszczędzają w tym filarze. Dziś są różne formy wypłaty z PPK, IKE czy IKZE, ale nie ma możliwości zamienienia tych oszczędności w emeryturę dożywotnią, żeby podwyższyć świadczenie z ZUS".

Prezes ZUS dodał również, że taka decyzja powinna należeć do każdego zainteresowanego obywatela, a poruszony wątek ewentualnego wykupienia emerytury funkcjonuje już w niektórych krajach na świecie.

Komu nie opłaca się zwlekać z przejściem na emeryturę?

Zbigniew Derdziuk odniósł się także do kwestii odkładania decyzji o przejściu na emeryturę, co w wielu przypadkach, jak zapewnia ZUS, może być bardzo opłacalne dla przyszłych świadczeniobiorców.

"Natomiast zachęcam każdego, żeby skorzystał z kalkulatora emerytalnego dostępnego w aplikacji mZUS i policzył, jaka będzie wysokość świadczenia w zależności od wieku, w którym przejdzie na emeryturę" - powiedział prezes ZUS w rozmowie z money.pl.

Derdziur zwraca jednak uwagę, że pewnej grupie nie opłaca się przechodzić na emeryturę później, bo - jak mówi prezes ZUS: "(...) składka jest na tyle mała, że nie wystarczy do osiągnięcia minimalnego świadczenia, bo jeśli kobieta ma 20 lat stażu, a mężczyzna 25, to i tak ich świadczenie zostanie podniesione do emerytury minimalnej, które wynosi 1780,96 zł".

Kto nie powinien odwlekać decyzji o przejściu na emeryturę? Marek BAZAK/East News East News

Nad tym problemem w rozmowie z Interią sprzed kilku miesięcy pochylił się również Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, który powiedział wówczas:

- Jednak dla wielu osób, zwłaszcza dla kobiet, pracowanie 2, 3,4, czasami nawet 5 lat dłużej, w nowym systemie, bez kapitału początkowego, i tak da minimalną emeryturę. Więc po co taka osoba ma zwlekać z decyzją przejścia na emeryturę?

- W teorii ZUS ma rację, przewidując podwojenie emerytury, jeśli 7 lat odwlekę decyzję. Niemniej jest w systemie tak wiele dziwnych rozwiązań, że zamiast zachęcać ludzi do dalszej pracy, nasz system demotywuje, ponieważ wskazuje, że i tak dostaniemy to samo, bo będziemy się obijać o minimalną emeryturę.

- Wracając do kobiet. Mamy w systemie jeszcze taki mechanizm, który się nawet filozofom nie śnił. Jeżeli kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat i miała subkonto, na którym obliczono jej przejściową emeryturę, to osiągając 65 lat, będzie miała obliczaną na nowo emeryturę. I teraz ciekawostka - kiedy obliczamy tę emeryturę na nowo, to nie pomniejszamy stanu konta o to, co już pobrała przez te 5 lat. Czyli żadnej kobiecie nie opłaca się zwlekać ani jednego dnia z przejściem na emeryturę, bo w wieku 65 lat przeliczą jej tę emeryturę tak, jak gdyby dopiero zgłosiła się z wnioskiem.

Nieliczni emeryci w Polsce mogą liczyć na bardzo wysokie świadczenia z ZUS 123RF/PICSEL

Oto polscy emeryci rekordziści

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk potwierdził w rozmowie z money.pl, że według stanu na sierpień br. najwyższą emeryturę w Polsce pobierał mężczyzna, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jego staż składkowy wynosił 67 lat, a zgromadzony kapitał emerytalny to 2,4 mln zł. "Przez znaczny okres kariery zajmował stanowiska kierownicze, a wniosek o emeryturę złożył w wieku blisko 86 lat" - powiedział Derdziuk. Mężczyzna co miesiąc pobiera emeryturę w wysokości 48,7 tys. zł.

Natomiast na 40,8 tys. zł może liczyć senior, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ze stażem składkowym 59 lat i kapitałem emerytalnym sięgającym 2,2 mln zł. Wniosek o emeryturę złożył w wieku blisko 83 lat.

Gdy mowa o najwyższym świadczeniu w Polsce dla kobiety, to wynosi ono 37,9 tys. zł. Prezes ZUS informuje, że emerytka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jej staż składkowy wynosił 61 lat, a zgromadzony kapitał emerytalny to 1,8 mln zł. Kobieta zajmowała stanowiska kierownicze, a wniosek o emeryturę złożyła w wieku 81 lat. Co ciekawe - kobieta nadal pracuje i z tego tytułu ma doliczane składki do podstawy obliczenia emerytury - przekazał na łamach money.pl Zbigniew Derdziuk.

