Rezerwat Dziurkowiec znajduje się 3 km od granicy ze Słowacją i jest usytuowany w gminie Cisna. Jego długość to ok. 6 kilometrów, a od wschodu graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym .

Rezerwat obejmuje 189,66 hektara, a jego nazwa wzięła się od szczytu Dziurkowiec, który wznosi się na 1189 m n.p.m. Jak wskazują Lasy Państwowe najniższy punkt rezerwatu znajduje się niewiele poniżej 1000 m n.p.m., co czyni go to najwyżej położonym rezerwatem przyrody w województwie podkarpackim.