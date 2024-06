Nowe zasady podlewania ogródka. Za naruszenie zakazu słono zapłacimy

W obawie przed długotrwałą suszą gmina Linia w powiecie wejherowskim zdecydowała się na wprowadzenie rygorystycznych ograniczeń dotyczących podlewania ogrodów. Zakaz obowiązuje od 23 czerwca i obejmuje podlewanie ogródków, tuneli foliowych, trawników oraz upraw rolnych w godzinach od 7 do 22. Ponadto zabronione jest napełnianie basenów ogrodowych powyżej 200 litrów z wodociągu gminnego. Naruszenie zakazu może skutkować karą grzywny w wysokości 500 zł.

Decyzja władz gminy wynika z licznych skarg mieszkańców, którzy skarżyli się na problemy z dostępem do wody w godzinach wieczornych. W trakcie intensywnego podlewania ogrodów dochodziło do znacznego spadku ciśnienia wody w kranach, co uniemożliwiało korzystanie z niej w domach. Wprowadzenie zakazu ma na celu zapewnienie równomiernego dostępu do wody dla wszystkich użytkowników.

Coraz więcej gmin wprowadza restrykcje w trosce o dobro wspólne

Gmina Linia nie jest jedyną, która zdecydowała się na wprowadzenie takich restrykcji. Podobne zakazy obowiązują już w innych regionach Polski. Między innymi w Łomży (woj. podlaskie), Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie), Nieporęcie (woj. mazowieckie), Wietrzychowicach (woj. małopolskie), Pszczewie (woj. lubuskie) oraz Wicku (woj. pomorskie) władze lokalne również nałożyły ograniczenia dotyczące podlewania ogrodów i napełniania basenów.

W każdej z tych gmin zakazy zostały wprowadzone w celu przeciwdziałania problemom z dostępem do wody oraz zachowania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. W obliczu braku opadów i wysokich temperatur zwiększone zużycie wody w czasie dnia prowadzi do poważnych zakłóceń w dostawach wody dla mieszkańców. Władze lokalne, w trosce o dobro wspólne, zmuszone są do wprowadzania surowych regulacji.

Coraz więcej gmin wprowadza restrykcje dotyczące zużycia wody 123RF/PICSEL

Mieszkańcy muszą pomyśleć o alternatywnych rozwiązaniach. Jak podlewać ogród podczas suszy?

Mieszkańcy dotkniętych restrykcjami gmin muszą dostosować się do nowych zasad, jednak mogą korzystać z alternatywnych rozwiązań na nawadnianie swoich ogrodów.

Jednym z nich jest zbieranie deszczówki, która może być później wykorzystana do podlewania roślin. Warto więc zainwestować w zbiornik na deszczówkę - zazwyczaj mają one od kilkuset do kilku tysięcy litrów i są wkopywane w ogrodzie, np. pod trawnikiem. Podczas długotrwałych opadów zbierają one nadmiar wody z ogrodu i pozwalają wykorzystywać ją w czasie suszy.

Innym rozwiązaniem jest sadzenie w ogródku roślin, które mają mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Roślinami odpornymi na suszę są m.in.:

iglaki: jałowce, świerki kłujące,

drzewa liściaste: brzozy, sosny,

krzewy liściaste: rokitnik pospolity, lawenda, czy wrzosy,

dzikie róże,

byliny: mikołajek płaskolistny, liliowce, sasanka, dziewanna,

sukulenty.

Mieszkańcy gmin objętych restrykcjami mogą również rozważyć nawadnianie kropelkowe, które jest bardziej efektywne niż tradycyjne metody podlewania. Dzięki niemu woda jest dostarczana bezpośrednio do korzeni roślin, co minimalizuje jej straty i zapewnia optymalne nawodnienie.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne