Wyliczenie odpowiedniej kwoty emerytury możliwe jest dzięki ustaleniu kapitału początkowego . Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Należy pamiętać, że ZUS przed 1999 r. nie prowadził indywidualnych kont ubezpieczonych , a to z kolei może wpłynąć na nieodpowiednie wyliczenie emerytury.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy przeczytać, że przed 1999 rokiem ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych, więc nie może sprawdzić, ile pieniędzy na konto zostało wpłacone .

"Dlatego jeśli urodziłeś się po 1948 r., obliczamy Twój wkład do systemu emerytalnego na podstawie Twojego stażu pracy i Twoich zarobków w tamtym okresie. To istotne, ponieważ wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość Twojej emerytury" - informuje ZUS. Jeśli ubezpieczony nie złożył wniosku o naliczenie kapitału początkowego, powinien zrobić to jak najszybciej.