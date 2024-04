Emerytura mieszana. Świadczenie, o które mogli ubiegać się nieliczni

Opracowanie Anna Czowalla

Emerytura mieszana to forma świadczenia emerytalnego, która łączy w sobie elementy systemu repartycyjnego i kapitałowego. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które spełniają określone kryteria, takie jak np. długość okresu składkowego oraz osiągnęły wiek emerytalny w latach 2009-2014. Przyjrzymy się bliżej temu, kto mógł skorzystać z emerytury mieszanej i w jaki sposób jest ona obliczana.