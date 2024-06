- To kiedy jesz, jest tak samo ważne jak to, co jesz - mówi w rozmowie z "Women’s Health" dietetyczka Theresa Shank. - Najlepsza pora na śniadanie to ta w przeciągu dwóch godzin od przebudzenia. Jedzenie w tym okienku nadaje zdrowe tempo naszemu apetytowi, stabilizuje poziom cukru we krwi. A kiedy ten spada, często pojawia się uczucie głodu, co prowadzi do nadmiernego objadania się. To coś, czego wielu z nas chce po prostu uniknąć. Co więcej, śniadanie przyspiesza nasz metabolizm - gdy się budzimy, nasze ciało musi "przyspieszyć" i wyjść ze "stanu postu" - zwraca uwagę Shank.