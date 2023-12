Spis treści: 01 Pierwsza gwiazdka to ważne nawiązanie

02 Wigilia 2023 - kiedy wypatrywać pierwszej gwiazdki?

03 O której zaczyna się wigilia? Kto najwcześniej zobaczy pierwszą gwiazdkę?

04 Nowe tradycje wigilijne, czyli o której można zacząć wigilię?

Pierwsza gwiazdka to ważne nawiązanie

Jak łatwo się domyślić, wypatrywanie pierwszej gwiazdki w wigilijny wieczór wiąże się z symboliką Gwiazdy Betlejemskiej. To właśnie ona miała pojawić się na niebie podczas narodzin Jezusa i wskazać Trzem Królom drogę do stajenki. Do dziś niejednokrotnie to właśnie ten symbol góruje na wierzchołku udekorowanej choinki.

Gwieździe przypisuje się również szersze, bardziej uniwersalne znaczenie. Ma ona ułatwić odnalezienie drogi do domu wszystkim zagubionym wędrowcom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdrowie na widelcu" Wigilijne potrawy. Co zrobić, żeby nie zaszkodziły? Polsat Cafe

Zobacz: Ta historia daje do myślenia. Lepiej dokładnie sprawdź, co skrywa się w twojej choince

Reklama

Wigilia 2023 - kiedy wypatrywać pierwszej gwiazdki?

Często zdarza się, że pierwszym punktem, który rozświetla nocne niebo, jest nie gwiazda, a planeta. Tak będzie i w tym roku, kiedy rolę pierwszej gwiazdki przyjmie Jowisz — największa planeta układu słonecznego.

24 grudnia Słońce zajdzie około godziny 15:30. Pierwsze jasne punkty na wieczornym niebie pojawiają się pół godziny później. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku zachmurzonego nieba obserwacja będzie utrudniona.

O której zaczyna się wigilia? Kto najwcześniej zobaczy pierwszą gwiazdkę?

Dokładne określenie czasu zależy od miejsca, w którym przebywamy i szerokości geograficznej. Kierując się zwyczajem rozpoczynania kolacji wigilijnej wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki, pierwsi do stołu zasiądą mieszkańcy województw w północno-wschodniej części Polski. Z kolei najpóźniej kolacja rozpocznie się na zachodzie i południu. Różnice jednak nie są znaczące i wynoszą od kilku do kilkunastu minut.

Nowe tradycje wigilijne, czyli o której można zacząć wigilię?

Z popularnej piosenki Czerwonych Gitar możemy dowiedzieć się, że Wigilia to "dzień, który liczy się od zmroku". Choć w teorii nie jest świętem ani kościelnym, ani państwowym, to właśnie 24 grudnia najbardziej intensywnie zaczynamy czuć świąteczną atmosferę.

Wcześnie zapadający zmrok sprawia jednak, że nie każdy jest gotowy do rozpoczęcia kolacji wigilijnej już w okolicach godziny 16, kiedy na niebie ma pojawić się symboliczna pierwsza gwiazdka. Wiele zależy od ustaleń w gronie biesiadników, którzy mają zasiąść przy jednym stole.

Zdjęcie Przygotuj się do Wigilii na spokojnie / 123RF/PICSEL

Pamiętajmy, że znacznie ważniejsze od ciągłego patrzenia na zegarek i nerwowego pośpiechu, jest wspólne spędzenie czasu z bliskimi. Ustalmy więc taką godzinę, która będzie odpowiednia dla wszystkich — zwłaszcza dla gości, którzy przybywają do nas z daleka. Z kolei, jeśli to my jesteśmy zaproszeni do czyjegoś domu na wigilię, w dobrym tonie jest przybyć na czas. Nie przyjeżdżajmy z dużym wyprzedzeniem, aby nie wprowadzić gospodarzy w zakłopotanie. Tak samo spóźnienia nie są mile widziane. To kiepski wstęp do świętowania, gdy ktoś zadał sobie dużo trudu, by przygotować gorący posiłek, a przez naszą niefrasobliwość wszystko zaczyna stygnąć.

Polecamy:

Podlej choinkę prostą miksturą. Będzie w pełnej krasie przez długi czas

Pies, kot i święta. Jaka choinka do domu, w którym są zwierzęta?