W trakcie upływu kolejnych godzin niewiele się zmieni. "Po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, możliwy grad" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północy do 24 st. C na południu. Nad morzem około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a w trakcie burz w porywach do 70 km/h.