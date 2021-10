Oczepiny zaczynają się podczas wesela tuż po północy. Jeśli para decyduje się na nie, coraz częściej widzi jednak, że inni goście weselni, zamiast dołączać do zabawy... wychodzą. Faktycznie, oczepiny cieszą się coraz mniejszą popularnością, a większość ludzi czuje nimi zażenowanie niż dobrą zabawę.

Oczepiny często wiążą się ze szkodami

Pary coraz rzadziej decydują się na organizację oczepin, ewentualnie poprzestają na tradycyjnej wróżbie z rzucaniem welonu i muszki - czyli wskazywaniem, kto z obecnych na sali singli i singielek weźmie ślub najszybciej. Dlaczego?



Nie chodzi tylko o dreszcze zażenowania wśród gości, ale także o ewentualne koszty! Jak podkreślają właściciele domów weselnych, zabawy oczepinowe to jeden z momentów podczas wesela, kiedy najczęściej powstają szkody - połamane w ferworze zabawy krzesła czy przypadkowe potłuczenie rzeczy stojących na stole.





Najgorsze zabawy oczepinowe. Nie rób ich na weselu!

Goście najgorzej wspominają samo zmuszanie do zabawy przed nadgorliwych wodzirejów, ale także wszelkie zabawy z podtekstem seksualnym. Znana jest tu zabawa w "jajko", która polega na tym, że kobieta musi przełożyć surowe jajko z jednej nogawki spodni mężczyzny do drugiej tak, aby nie stłuc jajka.



Popularne są także różne wersje zabawy w "baloniki". Według jednej z nich, pary muszą jak najszybciej pompować balon, siadając na pompkę, według innej - muszą przebić balon, przyjmując określone pozycje, które wymyśla dla nich wodzirej.



Znane są także różne wersje zabawy z przenoszeniem przedmiotów między kolanami lub udami - czasem jest to wałek, butelka wódki lub... moneta.





Oczepiny - jakie zabawy są najgorsze?

Oprócz zabaw związanych z seksem, funkcjonują również zabawy, które "zmuszają" do wypicia jak najszybciej jak największej ilości alkoholu. Picie wódki w zawrotnym tempie jest wyjątkowo ryzykowne.



Zabawy oczepinowe, które wydają się mniej kontrowersyjne, a jednak wiele osób odbiera je jako żenujące, są też te, które polegają na brudzeniu - najczęściej mężczyzn. Karmienie ich tak, aby wybrudzić całą twarz, golenie pianką... Nie każdy jest amatorem takich rozrywek.



