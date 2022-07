Pewni siebie ludzie wzbudzają zaufanie. Uważniej słuchają ich wszyscy: rówieśnicy, szefowie, podwładni, przyjaciele czy własna rodzina. Jak w każdym innym przypadku, tak i w tym wiele o tej cesze charakteru mówi nasz horoskop. Jak pewny siebie jesteś? Sprawdź!

Znaki zodiaku od najbardziej do najmniej pewnych siebie

Lew

Lew emanuje pewnością siebie i wierzy, że jest numerem jeden. Jest przekonany, że jego droga i jego wybory zawsze są właściwe. Jeśli przyjdzie ci do głowy w jakikolwiek zlekceważyć Lwa, na pewno nie pozostawi tego bez komentarza. Lew ma świadomość tego, na co zasługuje i nie zadowoli się żadnym ochłapem.



Skorpion

Skorpion zdaje sobie sprawę ze swoich wad, ale i tak kocha sam siebie i uważa, że jest wspaniały. I tyczy się to wszystkiego: od wyglądu, przez osobowość po wybory, jakich w życiu dokonuje. Ma kilka złych nawyków i paskudnych cech charakteru, które może nawet chciałby zmienić, ale nic aż tak (jego zdaniem) złego, by bardzo mu nie przeszkadzało w codziennym funkcjonowaniu.



Koziorożec

Koziorożec może być osobą niezrozumianą, ale zna swoją wartość. I nie pozwoli nikomu na podkopanie tego przekonania o własnej wyjątkowości. Koziorożec wie, że jest inteligentny, utalentowany i życzliwy ludziom. Dlaczego więc miałby się przejmować tym, co ktoś o nim myśli? Koziorożec to samotny wilk, doskonale wie, że to, że ktoś nie dostrzega jego wielkości, nie oznacza, że jej nie ma.





Strzelec

Astrologia Horoskop na kwiecień 2022. To będzie intensywny miesiąc Strzelec jest wystarczająco silny, aby przyjąć krytykę na klatę, ale nie brać jej zbyt osobiście. Nigdy nie pozwoli, aby obelgi czy krytyka powstrzymały go przed realizacją założonego planu. Myśli o uwagach bardziej jako o odzwierciedleniu charakteru innych niż dowodzie na własne wady. Nie zaprząta sobie głowy hejterami.





Ryby

Ryby w kontaktach z ludźmi są bardzo pewne siebie. Za to w samotności mają tendencje do chwilowych zachwiań tej pewności. Zaczynają widzieć w lustrze swoje krzywe nogi, czy rozmyślać nad tym, czy ich postępowanie na pewno jest ok. W samotności stają się samoświadome.





Baran

Ten znak jest świetny w sprawianiu pozorów, więc dla osoby z zewnątrz sprawia wrażenie, że nic nigdy go nie dotknie. Jednak tak naprawdę Baran jest dość wrażliwy. Po prostu nie pozwala innym widzieć, jak płacze. Lubi za to rekompensować stres i niepowodzenia żartami i sarkazmem. Za nic nie da innym pomyśleć, że jest słabą jednostką. Z powodu tej obsesji Baran zachowuje się tak, jakby nie dbał o innych.

Byk

Byk chce udowodnić światu, że jest inteligentny, ponieważ ma to dla niego większe znaczenie niż wygląd. Używa wielkich słów, udając, że wie więcej niż w rzeczywistości. Może nawet próbować imponować innym lekko naginając rzeczywistość.





Waga

Wagi pragną aprobaty innych, potrzebują jej, aby czuć się dobrze same ze sobą. Niszczą się, aby tylko zasłużyć na komplementy od innych. Muszą wiedzieć, muszą być zapewniane, że są piękne i wspaniałe. Będą wchodzić na strony randkowe tylko po to, aby sprawdzić, czy ktoś jest nimi zainteresowany. Chcą mieć pewność, że są ludzie, którym się podobają.

Bliźnięta

Bliźnięta są jak kameleon. Zmieniają sposób działania w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Za wszelką cenę chcą, aby ludzie ich lubili, będą więc kłamać, aby wydawać się bardziej relatywnymi lub atrakcyjnymi. Nie dlatego, że są naturalnymi kłamcami, ale po prostu dlatego, że są zbyt niepewne siebie, aby być sobą.





Rak

Raki za bardzo przejmują się opiniami innych. W ogóle wszystko robią za bardzo! Przesadnie reagują na małe rzeczy i bardzo łatwo je zranić.



Wodnik

Wodnik dokłada wszelkich starań, aby jego życie wyglądało na łatwe. Robi zdjęcia, opowiada historie i robi wszystko, co w jego mocy, aby zachować pozory idealnego życia. Wodnik nie jest zadowolony z życia, które ma i stara się, aby jego życie wydawało się bardziej efektowne. Robi to, bo daje mu to chwilowe skoki pewności siebie.



Panna

Panny są absolutnie przerażone tym, że wyjdą na przysłowiowego głupka. Łatwo Pannę zawstydzić, ponieważ za bardzo się wszystkim przejmuje Nawet gdy sprawy idą dokładnie tak, jak chce, Panna próbuje znaleźć coś, co zrobiła źle.

