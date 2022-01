Jak wynika z badań przeprowadzonych w Australii, co najmniej jedno na czworo dzieci w wieku od 10 do 11 lat pozostaje bez nadzoru dorosłych na dłużej niż godzinę, co najmniej raz w tygodniu.

W wyobraźni rodziców, gdy tylko pomyślą o pozostawieniu swojego dziecka samego w domu, malują się jednak różne obrazy. Kiedy nadchodzi właściwy moment, by dziecko mogło zostać samo w domu? Podstawowym wskaźnikiem, mówiącym o tym, czy dziecko jest gotowe, by pozostać bez opieki, jest przede wszystkim jego dojrzałość.

Pozostawienie dziecka bez opieki. Kiedy może zostać samo?

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń brzmi następująco: "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany."

Jak więc wynika z polskiego prawa, pozostawienie dziecka w wieku do 7 lat bez opieki, może zostać uznane za wykroczenie. Przedstawiony czyn zabroniony jest jednak zazwyczaj oceniany indywidualnie. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia człowieka.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Podstawą - jego dojrzałość

Podstawą podjęcia decyzji o pozostawieniu dziecka samego w domu powinno być przede wszystkim ocenienie jego dojrzałości. Dzieci dojrzewają bowiem w różnym wieku i każde z nich jest odrębnym przypadkiem.

Organizacja National Society for the Prevention of Cruelty to Children - brytyjskie Krajowe Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci - twierdzi, że dziecko samo w domu może zostać po ukończeniu 13. roku życia. Nie zmienia to jednak faktu, iż możemy wychować odpowiedzialnego 10-latka lub 15-latka, którego pozostawienie samego w domu będzie niebezpieczne.

Jak przygotować dziecko do pobytu w domu bez rodziców?

Przed pozostawieniem dziecka samego w domu należy go odpowiednio do tego przygotować. Przede wszystkim dziecko powinno wiedzieć, że drzwi powinny zawsze być zamknięte na klucz.

Dodatkowo dziecko powinno zdawać sobie sprawę, nie może nikomu otwierać drzwi ani zdradzać przed nikim, że jest w domu bez opieki.

