Odszukaj swój znak zodiaku i sprawdź, czego powinnaś spróbować w łóżku. Możesz się miło zdziwić

Krwawy Księżyc – co oznacza dla nas pełnia i zaćmienie w Skorpionie?

Wróżka Anne zdradza, co wydarzy się w najbliższych dniach

Wredne i niemiłe. Te znaki zodiaku nie mają litości dla innych

Niedziela: Ryby

Każda para wypracowuje swoje upodobania seksualne na podstawie doświadczeń, temperamentu i własnych fantazji. Dzieje się to wraz z kolejnymi etapami związku, na przestrzeni czasu. Oczekiwania i preferencje łóżkowe są zazwyczaj inne u 20-latków, niż u osób bardziej dojrzałych. Co ciekawe, na jakość doznań i satysfakcji ma również wpływ znak zodiaku. Niezależnie od tego, czy interesujesz się astrologią, wierzysz w horoskopy i przepowiednie, czy też nie, możesz sprawdzić wskazówki dla swojego znaku zodiaku i po prostu nieźle się bawić.

Reklama

Czytaj również: Najseksowniejsze znaki zodiaku. Trudno się im oprzeć

Pozycje seksualne a poszczególne znaki zodiaku

Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Baran to typ dominujący, również we wszystkich obszarach związku. Lubisz dowodzić, mieć wszystko pod kontrolą, a niekiedy nie zawahasz się użyć odrobiny agresji. Pamiętaj, żeby poza własnym ego zostawić w łóżku trochę miejsca dla swojego partnera. I niech twoja zadaniowość sprawi przyjemność obu stronom. Najlepsze pozycje dla Barana: "na jeźdźca" twarzą do partnera, "na rowerze".

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Byk to typowy romantyk (może nie aż tak jak Rak czy Ryby), dotyczy to także sfery sypialni. Zmysłowy, czuły, nastawiony jest w równej mierze na dawanie, jak też branie. Najlepsza pozycja dla byka to taka, która będzie mu dawała możliwość bycia z partnerem naprawdę blisko i czerpania maksymalnej przyjemności z kontaktu seksualnego. Najlepsze pozycje dla Byka: misjonarska, seks oralny, "pająk".

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Bliźnięta to aktywne znaki zodiaku, prawdziwi sportowcy - w łóżku nigdy się nie nudzą. Bardzo lubią zmieniać pozycje i testować coraz to nowe gadżety erotyczne. Długa gra wstępna sprawi to dla nich kluczowa kwestia w każdym zbliżeniu. Dzięki temu nabierają ochoty na więcej, a swoje seksualne przygody zapamiętują na długo. Najlepsze pozycje dla Bliźniąt: od tyłu, "uniesiony pies".

Zobacz też: Te znaki zodiaku mają największe libido

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Raki nie afiszują się za bardzo z tym co czują, ani czego oczekują w łóżku. Trudno za to ukryć im swoje opiekuńcze zapędy. Kiedy dochodzi do gorącej atmosfery w sypialni, u raków budzi się nieokiełznana, dzika natura. Wtedy pokazują, co potrafią i jakimi mogą być świetnymi kochankami. Najlepsza pozycja dla Raków: twarzą w twarz z partnerem - w każdej możliwej konfiguracji, np. "stojąca uniesiona".

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Lew z natury jest ekshibicjonistą. Z dumą cieszy się ze swoim intymnych sukcesów i zawsze ma ochotę na więcej. Jeśli ma na coś ochotę, po prostu to robi. Jako król życia doskonale odnajduje się w sypialni, najchętniej w takiej pozycji, by mieć dobry ogląd siebie. Najlepsze pozycje dla Lwa: "na jeźdźca" tyłem do twarzy partnera, seks "od tyłu" oglądany w lustrze.

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku chętnie sięgają po gadżety erotyczne, inne wręcz przeciwnie / 123RF/PICSEL

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Panny doskonale wiedzą czego chcą od życia - ma to również odzwierciedlenie w sypialni. Panna mówi wprost, czego oczekuje, nie unika eksperymentów, jest otwarta na propozycje partnera i jest gotowa dać mu i sobie najwspanialsze rozkosze. Najlepsze pozycje dla Panny: "na stojąco" twarzą w twarz, "delfin", pozycja misjonarska.

Waga (23 września - 22 października)

Waga ponad wszystko ceni piękno. Jeśli w intymnym życiu wagi rośnie szansa na seksualne doznania, dużo lepiej będzie jeśli partner wagi wybierze romantyczne, nastrojowe miejsce. To on powinien wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić pierwszy krok. Najlepsze pozycje dla Wagi: "motyl", pozycja "69" i ona na górze.

Zobacz także: Mściwe znaki zodiaku. Nie wiesz, do czego są zdolne

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpion to raczej nieśmiały, skryty typ, może uchodzić za introwertyka. Jeśli się trochę nad nim "popracuje", może natomiast ujawnić swoją pełną namiętności naturę. Dobrze wie, czego szuka w sypialni i nie spocznie, póki tego nie dostanie. Jest otwarty na wszystkie pozycje, bez wyjątku. Nie ma ulubionej, bo wie, że każda umiejętnie wykonana, daje podobną satysfakcję. Nie pogardzi również erotycznymi gadżetami. Najlepsze pozycje dla Skorpiona: wszystkie bez wyjątku, szczególnie przyjemna - "motyl".

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelec to połączenie rozważności człowieka i wolności ducha zwierzęcia. Strzelce to osoby spontaniczne i ceniące sobie swobodę. Bierze pod uwagę seksualne upodobania partnera i to jemu daje ostatnie słowo. Lubi także eksperymentować w łóżku. Najlepsze pozycje dla Strzelca: siedzące, "kowbojka".

Zdjęcie Są tacy, którzy chętnie eksperymentują w łóżku, inni wolą tradycyjne pozycje. / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Koziorożec, mimo iż bardzo sumienny, sprawiający wrażenie zdystansowanego, w sypialni trochę odpuszcza i daje ponieść się emocjom. Ten znak zodiaku potrzebuje nieco więcej czasu, by złapać z partnerem wspólny język i zrozumieć się w sypialni. Gdy jednak uda się dogadać, potrafi przenosić się z parterem w inne wymiary. Lubi być romantyczny, czuły, raczej niechętnie eksperymentuje, najpewniej czuje się w klasycznych pozycjach. Najlepsze pozycje dla Koziorożca: "na jeźdźca", misjonarska.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Wodnik każde zbliżenie i intymne chwile traktuje nieco z przymrużeniem oka, nieco zabawnie. Seks jest dla niego pewnego rodzaju rozrywką, dlatego też chętnie sięga po najnowsze gadżety erotyczne. Ma też jednak drugą stronę domagającą się uwagi, opieki i czułości. Najlepsze pozycje dla Wodnika: wszystkie od tyłu, "na pieska".

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Ryby łatwo ulegają wpływom i słyną z bycia najbardziej zmiennym znakiem. Z natury mają tendencję do przejmowania emocji innych i ulegania ich nastrojom. Dzięki temu mają zdolność czytania języka ciała innych osób. Są najbardziej romantycznym znakiem zodiaku, w sypialni oczekują ogromu czułości. Najlepsza pozycja dla Ryby: "na łyżeczkę".