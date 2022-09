W nowej książce "The Palace Papers" napisanej przez dziennikarkę i biografkę księżnej Diany, Tinę Brown można przeczytać coś co wzbudza uśmiech na twarzy czytelników. O nietypowym, kulinarnym przyzwyczajeniu króla Karola przypomniał sobie aktor Stephen Fry, który przytoczył pewną zabawną sytuację podczas posiłku u rodziny królewskiej.

Podczas śniadania w Highgrove, Fry oglądał bufet i podniósł wazę, w której było lubiane przez Karola siemię lniane. Książę William powiedział: "O nie, nie zbliżaj się do jedzenia dla ptaków, Stephen, to tylko dla taty. napisała Brown

Jak się okazuje, król Karol III codziennie rano zajada się siemieniem lnianym. Każde jego śniadanie zawiera sporą porcję tych zdrowych ziarenek - to jedna z jego zasad odżywiania.

Jak wiadomo, siemię lniane jest bogate w składniki odżywcze, świetnie wpływa na trawienie - jest bogactwem błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3. To także mnóstwo witamin i minerałów. Co więcej, spożywanie ziarenek lnu korzystnie wpływa na poziom cholesterolu oraz ciśnienie krwi. Nic więc dziwnego, że król Karol III tryska energią - zdrowe, pełnowartościowe śniadanie to podstawa każdego jadłospisu.

Wymiana zdań, którą przytoczyła autorka książki pokazała nie tylko jak dużą uwagę przykłada król Wielkiej Brytanii do dbania o zdrowie, ale również zdradziła nieco o relacjach łączących Karola z jego synami. Jak widać, nie opuszcza ich poczucie humoru, a żart Williama o "jedzeniu dla ptaków" tylko utwierdził czytelników o tym, że są zwyczajną, pozytywną rodziną.

Media donosiły już dawno o tym, że Król Karol III dużą uwagę przykłada do zdrowej diety - nie je mięsa ani ryb przez dwa dni w tygodniu, unika też w diecie nabiału w jeden dzień tygodnia. Jak widać, chce zachować dobre samopoczucie jeszcze na długie lata, a jego słabość do siemienia lnianego jest godna naśladowania.

Liczne badania dowodzą bowiem, że siemię lniane spożywane codziennie korzystnie wpływa na zdrowie - m.in. utrzymuje prawidłową pracę serca, przeciwdziała chorobom układu krążenia oraz zmniejsza stany zapalne w organizmie.

