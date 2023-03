Oto idealna data na twój ślub. Będziecie szczęśliwi przez długie lata

Jeśli wierzyć dawnym przesądom, to najlepszym miesiącem na zmianę stanu cywilnego jest ten, który w nazwie ma literę "r". Co więcej mówi się, że ogromne znaczenie stanowi też data. Astrolodzy twierdzą, że odpowiednio wybrana może mieć znaczący wpływ na szczęście w związku i trwałość małżeństwa. Jak wybrać idealną datę na ślub?

Idealna data ślubu - czym się sugerować?

Chcąc ustalić idealną datę na ślub należy wziąć pod uwagę datę urodzenia przyszłych małżonków. Kolejność analizowania obu dat nie ma większego znaczenia - jeśli zaczniesz od przyszłej panny młodej ważne, aby na początku odnaleźć jej rok osobisty i pod tym względem ustalić jaki miesiąc będzie najlepszy. Dopiero wtedy możesz obliczyć dzień osobisty i wyliczyć go także dla partnera. Jak wykonać obliczenia?

Aby obliczyć swój rok osobisty należy dodać do siebie dzień i miesiąc urodzenia oraz rok planowanego ślubu. Na przykładzie, osoba urodzona 10.06, która chce wziąć ślub w roku 2024: 10+6+2+0+2+4 = 24. Następnie należy dodać do siebie liczby wyniku czyli 2+4= 6 - dla tej osoby będzie to szósty rok osobisty.

Obliczanie miesiąca osobistego jest równie proste. W tym celu należy dodać do roku osobistego planowany miesiąc ślubu. Jeśli chcesz pobrać się lipcu będzie wyglądać to następująco: 6+7=13, a następne analogicznie: 1+3=4. W tym przypadku miesiąc osobisty to 4.

I na koniec pozostaje już tylko dowiedzieć się jaki będzie dzień osobisty. W tym celu należy dodać miesiąc osobisty do liczb składających się na konkretny dzień miesiąca. Jeśli chcesz wziąć ślub przykładowo 20 lipca, obliczenia będą wyglądały tak: 4+2+0=6. W tym przypadku dzień osobisty wynosi sześć.

Szczęśliwy rok osobisty według numerologii. Który będzie najlepszy na ślub, a który najgorszy?

Szósty rok osobisty - to zdaniem ekspertów idealna liczba w numerologii daty ślubu. Osoby, które pobierają się w tym terminie najpewniej będzie łączyła silna więź, miłość i harmonia.

- to zdaniem ekspertów idealna liczba w numerologii daty ślubu. Osoby, które pobierają się w tym terminie najpewniej będzie łączyła silna więź, miłość i harmonia. Trzeci rok osobisty to także doskonały termin na ślub. Małżonkowie, którzy go wybiorą będą świetnie się dogadywać, połączy ich prawdziwe oraz trwałe uczucie.

to także doskonały termin na ślub. Małżonkowie, którzy go wybiorą będą świetnie się dogadywać, połączy ich prawdziwe oraz trwałe uczucie. Dziewiąty rok osobisty to zdaniem astrologów najgorszy rok na zawarcie związku małżeńskiego. Jest to czas, który warto przeznaczyć na zamknięcie starych, niewyjaśnionych spraw, pożegnanie konfliktów i robienia porządków. Podejmowanie ważnych decyzji w tym okresie może skutkować rozczarowaniem.

to zdaniem astrologów najgorszy rok na zawarcie związku małżeńskiego. Jest to czas, który warto przeznaczyć na zamknięcie starych, niewyjaśnionych spraw, pożegnanie konfliktów i robienia porządków. Podejmowanie ważnych decyzji w tym okresie może skutkować rozczarowaniem. Piąty rok osobisty ponoć również nie sprzyja pobieraniu się. Ten rok może przynieść do relacji małżonków nieszczęście, zdradę i toksyczną atmosferę.