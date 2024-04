Analizy rynku pracy pokazują, że kreatywność jest umiejętnością szczególnie cenioną przez pracodawców, nie tylko w sektorze kreatywnym. Raport ManpowerGroup z 2023 roku pod wiele mówiącym tytułem "Niedobór talentów w Polsce" wskazuje, że niemal trzy czwarte firm w Polsce napotyka trudności w rekrutacji pracowników z pożądanymi umiejętnościami.

Kreatywność została wyróżniona jako jedna z podstawowych umiejętności miękkich, szczególnie pożądana przez przedsiębiorstwa działające w branżach takich jak usługi komunikacyjne, konsumpcyjne, energetyczne, komunalne, a także transport i logistyka.

Top 5 najbardziej poszukiwanych cech pracowników

Wśród najbardziej deficytowych kompetencji pracowników większości branż znalazły się zdolności adaptacyjne i odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość uczenia się oraz zdolność do analizy i krytycznego myślenia.

Pracownik pracownikowi nierówny © Panthermedia

Oprócz umiejętności miękkich wymienionych w analizach, ważne dla kandydatów okazują się również takie cechy jak zdolność do komunikacji, empatyczne podejście do zarządzania, skuteczna kontrola stresu oraz umiejętność nauki i dzielenia się wiedzą.

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie również sprawę, że sukces i rozwój biznesu zależą od zdolności do adaptacji, innowacyjności i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, a także od otwartości na naukę. W związku z tym, rozwijanie specyficznych dla człowieka umiejętności miękkich staje się dla obecnych pracodawców zadaniem decydującym o rynkowym być lub nie być dla firm z różnych branż.

Jak czytamy we wnioskach z raportu, najlepszą metodą doskonalenia pożądanych cech i umiejętności jest regularne stosowanie ich w praktyce, co pozwala na przełamywanie stereotypów i odrzucanie starych nawyków. Wzmacnianie i aktualizacja umiejętności, zarówno tych fachowych, jak i miękkich, są nieodzowną częścią strategii zarządzania talentami, mającej na celu zmniejszenie fluktuacji pracowników i dostosowanie ich do zmieniających się wymagań rynkowych. Są to działania, które pomagają pracodawcom odpowiadać na dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym i wyzwania współczesnego rynku pracy.

Jakie wymagania stawiają współcześni managerowie kandydatom do pracy? 123RF/PICSEL

Kreatywność - cecha czy umiejętność?

Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych i oryginalnych pomysłów, rozwiązań, produktów. Kreatywny proces myślowy łączący elementy wyobraźni z krytycznym myśleniem pozwala na na przeformułowanie istniejących pomysłów lub stworzenie czegoś całkowicie nowego.

Często wiąże się z umiejętnością dostrzegania związków między pozornie niepowiązanymi konceptami lub ideami, co pozwala na przekraczanie tradycyjnych granic myślenia i eksplorowanie nowych obszarów.

Kreatywność może się manifestować w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, nauka, technologia, edukacja, biznes, czy codzienne życie. Nie ogranicza się jedynie do tradycyjnie twórczych dziedzin, jak malarstwo czy muzyka, ale obejmuje także zdolność do rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób, adaptowanie się do nowych sytuacji, czy tworzenie efektywnych strategii w różnorodnych środowiskach.

Czy zatem kreatywności można się nauczyć? Zdaniem Sebastiana Kalemby, reżysera gry Wiedźmin 4 w CD Projekt RED, zdecydowanie tak.



- Kreatywność to umiejętność jak każda inna i praktycznie każdy jest w stanie się jej nauczyć. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie, umieć się ukierunkować. Trzeba wiedzieć, jak ze sobą pracować, jak dawać sobie przestrzeń w bardzo świadomy sposób - mówił w wywiadzie dla agencji Newseria Biznes.

Najlepszą metodą doskonalenia wartościowych z punktu widzenia managerów cech jest... wykorzystywanie ich w praktyce 123RF/PICSEL

Na decydującą rolę pracodawcy w tworzeniu warunków do rozwoju kreatywności pracowników wskazuje z kolei Jędrzej Szynkowski psycholog i doradca zawodowy. Zdaniem psychologa nie chodzi tu jedynie o kwestie gratyfikacji finansowej.

Wsparcie pracodawcy, stwarzanie przestrzeni do twórczego myślenia i samodzielności, stawianie przed podwładnymi wyzwań to czynniki, które rozwijają kreatywne myślenie w zespole. Monotonia i brak bodźców do twórczego myślenia są zabójcze dla kreatywności pracowników. By ich potencjał mógł być uwolniony musi nastąpić zmiana w mentalności menedżerów.

- Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców może być pogodzenie się z tym, że szukając prawdziwie kreatywnych pracowników, ciężko wymagać od kandydatów entuzjazmu przy dostosowywaniu się do roli trybików korporacyjnej machiny. Przedefiniowanie roli lidera w organizacji, czy sposobu komunikacji z pracownikiem w wielu miejscach może okazać się o wiele trudniejsze, niż stworzenie intrygującego ogłoszenia o pracę — pisze Szynkowski.

Dr n. med. Tadeusz Oleszczuk o przyczynach nowotworów: Dieta decyduje INTERIA.PL