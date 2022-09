Spis treści: 01 Prozdrowotne właściwości miodu

02 Jak rozpoznać prawdziwy miód? Proste triki, które wykryją fałszerstwo

03 Taka etykieta powinna zastanowić

04 Wybieraj miód skrystalizowany

05 Jak rozpoznać dobry miód? Przyjrzyj się strukturze

06 Test łyżeczki: czyli tak rozpoznasz prawdziwy miód

07 Jak rozpoznać dobry miód? Test szklanki z wodą

Prozdrowotne właściwości miodu

Gdy tylko nadchodziła jesień i chorobotwórcze drobnoustroje zaczynały panoszyć się w organizmie, mama podawała nam herbatę z miodem. To sposób, które stosowały już nasze prababki, a przekazały im go ich prababki. Płynne złoto wspomaga leczenie przeziębień i bólu gardła, wykazuje też działanie przeciwbakteryjne. Nie dziwi więc, że od wieków stosowano je przy chorobach.

Gdy zimny wiatr i mroźne powietrze sprawiały, że usta czerwieniały i pojawiały się na nich małe pęknięcia — mama mówiła, posmaruj wargi miodem. Kolejny sposób przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokolenie i znajdujący potwierdzenie w badaniach. Miód przyśpiesza gojenie się ran i zapobiega powstawaniu bliznowców.



Zdjęcie Miód może posłużyć jako balsam do ust / 123RF/PICSEL

Miód jest też jednym z ulubionych produktów spożywczych babci. Zjada go na kanapkach z masłem lub uszlachetnia nim twaróg. Okazuje się, że to bardzo zdrowe przyzwyczajenie. Płynne złoto wzmacnia serce, zapobiega miażdżycy i obniża ciśnienie tętnicze krwi.



Jesienią i wiosną tacie wybitnie dokuczają wrzody żołądka, żeby załagodzić dolegliwości — w tym okresie, codziennie rano wypija szklankę wody z miodem. Właściwości miodu sprawiają, że płynne złoto pomaga uporać się z wrzodami żołądka, schorzeniami wątroby i dróg żółciowych.

Po płynne złoto powinni sięgać też ludzie mający problemy ze snem i mocno zestresowani. Wśród właściwości miodu warto wymienić kojący wpływ na nerwy, dzięki czemu sprawdza się jako sposób na redukcję stresu. Płynne złoto może pomóc też na bezsenność, bowiem wykazuje działanie nasenne.

Prozdrowotne właściwości miodu to powód, by włączyć go do swojej diety. Jednak, aby był skuteczny, musi być produktem oryginalnym — niesfałszowanym. Tu pojawia się jednak kłopot: jak rozpoznać dobry miód?



Jak rozpoznać prawdziwy miód? Proste triki, które wykryją fałszerstwo

Obecnie za litr prawdziwego miodu trzeba zapłacić przeciętnie od 60 do 100 zł. Cena płynnego złota zależy od rodzaju miodu oraz miejsca, w którym dokonujemy zakupu. Płynne złoto cieszy się dużą popularnością, nie dziwi więc, że pokusa, aby je fałszować, jest ogromna. Statystyki pokazują, że miód jest w pierwszej trójce najczęściej fałszowanych produktów spożywczych na świecie. Na rynku nie brakuje podróbek, które kuszą niskimi cenami. Gorzej, że czasem zapłacimy dużo, a i tak może okazać się, że mamy w ręku sfałszowany produkt. Jak rozpoznać dobry miód?



Taka etykieta powinna zastanowić

Jeśli kupujemy miód w markecie, warto uważnie przeczytać etykietę. Często zdarza się, że widnieje na niej adnotacja: “mieszanka miodów z UE i niepochodzących z UE". Oznacza to, że nasz polski miód, który musi spełniać standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu", został zmieszany z produktami pochodzącymi z Ukrainy, Chin czy innych krajów azjatyckich, gdzie nie obowiązują tak restrykcyjne zalecenia. Zdarza się, że miody spoza Unii Europejskiej zawierają: antybiotyki, środki bakteriobójcze, ołów. Jeśli zdecydujemy się na zakup "miodowej mieszanki", musimy liczyć się z tym, że nie mamy pewności, co zawiera słoik ze złotym płynem.



Zdjęcie Kupując miód należy uważnie czytać etykiety / East News

Wybieraj miód skrystalizowany

Jak rozpoznać prawdziwy miód? Najłatwiej można tego dokonać jesienią, zimą i wiosną. Jeśli kupujmy go w tym okresie, najbezpieczniej będzie wybrać produkt skrystalizowany. Wiele osób myśli, że miód, który stężał, jest sfałszowany. Nic bardziej mylnego! Krystalizacja to naturalny proces, jeśli miód ma postać krupca (ciała stałego), możemy mieć pewność, że jest prawdziwy! Szybkość procesu krystalizacji zależy od gatunku miodu i sposobu jego przechowywania, najszybciej krystalizuje miód rzepakowy — najwolniej akacjowy.



Zdjęcie Krystalizacja miodu to naturalny proces / rumgwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Oczywiście producenci posiadają specjalne maszyny do dekrystalizacji miodu, więc te dostępne w sklepach mogą być prawdziwe i po prostu upłynnione. Jednak, zamiast ryzykować i zastanawiać się, czy podjęliśmy słuszną decyzję, warto wybrać skrystalizowany. Szczególnie że proces dekrystalizacji możemy przeprowadzić w domu: wystarczy włożyć słoik do ciepłej (ale nie gorącej!) wody.

Jak rozpoznać dobry miód? Przyjrzyj się strukturze

A skoro o upłynnianiu mowa... Naszą podejrzliwość powinny wzbudzić widoczne w słoiku dwie frakcje miodu: płynna i skrystalizowana. Takie zjawisko może być sygnałem, że miód był już podgrzewany. Krystalizacja świeżego miodu przebiega w całym słoiku jednocześnie. Prawdziwy, niedawno zebrany miód nie będzie zmieniał się w ciało stałe “od dołu" czy “od góry" słoja, ale stężeje jednocześnie w całym pojemniku. Miodu z dwiema warstwami nie warto wybierać. Może to świadczyć, że został już raz podgrzany, a nie mamy żadnej pewności, w jakiej temperaturze go upłynniano. Jeśli naczynie włożono do wody, której temperatura przewyższała 45°C - wszystkie cenne enzymy została “zabite". Podobnie dzieje się także, jeśli słoik zbyt długo przebywał w wodzie, nawet jeśli jej temperatura była odpowiednia.



Zdjęcie Miód wprost z pasieki / Anatol Chomicz / Agencja FORUM

Test łyżeczki: czyli tak rozpoznasz prawdziwy miód

Jeśli często jemy prawdziwy miód, to istnieje duża szansa, że rozpoznamy ten sfałszowany po smaku i zapachu. Jednak ta metoda zakłada, że już wcześniej niejednokrotnie mogliśmy rozkoszować się smakiem prawdziwego produktu. Wobec tego jak rozpoznać dobry miód, jeśli nie mamy pewności co do naszych dotychczasowych “miodowych" doświadczeń?



Warto przeprowadzić test łyżeczki. W tym celu wystarczy nabrać łyżeczkę miodu i obserwować, jak produkt ścieka do słoika. Prawdziwe płynne złoto, będzie spokojnie, leniwie spływało z łyżeczki, tworząc na powierzchni pozostałego w słoik miodu kopiec lub inny wyraźny ślad (w zależności od sposobu, w jaki będziemy trzymać łyżkę), które zaczną zanikać dopiero po pewnym czasie. Jeśli miód spływa szybko, a na powierzchni nie tworzy się górka, to bardzo prawdopodobne, że do produktu dodano słodki syrop lub wodę, które nie powinny się tam znaleźć. Test łyżeczki należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej.



Jak rozpoznać dobry miód? Test szklanki z wodą

Jak rozpoznać prawdziwy miód? Wystarczy spróbować rozpuścić go w szklance letnie wody. W pełni naturalny produkt osiądzie na dnie i bez pomocy z naszej strony, czyli starannego wymieszania go z wodą, będzie bardzo długo się rozpuszczał. Produkty zafałszowane niemal natychmiast rozpuszczają się w letniej wodzie.

Jak rozpoznać dobry miód? Ostatnia metoda jest banalna i najskuteczniejsza — jeśli tylko mamy taką możliwość kupować go od sprawdzonego, zaufanego pszczelarza. Tylko wówczas możemy mieć stuprocentową pewność, że spożywamy prawdziwe, świeże, zdrowe, płynne złoto.