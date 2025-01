Odpowiednio zbilansowana dieta to taka, w której nie brakuje m.in. warzyw i owoców, będących źródłem wielu witamin i minerałów. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, które owoce i warzywa są najzdrowsze. Odpowiedź na to pytanie uzyskali amerykańscy naukowcy z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Centers for Disease Control and Prevention to amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną w USA. Eksperci przeprowadzają regularne badania warzyw i owoców, tym samym aktualizując dane o występujących w nich witaminach i minerałach.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wyników badań naukowcy stworzyli listę najzdrowszych warzyw na świecie.

Rukiew wodna to najzdrowsze warzywo na świecie

Centers for Disease Control and Prevention zapewnia, że najzdrowszym warzywem jest rukiew wodna. Jest to gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych. W Polsce, choć rzadko, występuje głównie w zachodniej części kraju.

Rukiew wodna charakteryzuje się bardzo dużą zawartością witaminy C. Ponadto rukiew to również doskonałe źródło potasu, którego w tej roślinie jest nawet więcej, niż w pomidorach. A jeśli myślałeś, że najlepszym dostarczycielem beta-karotenu jest marchew, to znowu mamy ciekawą informację, bowiem rukiew zawiera go więcej.

Rukiew wodna posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, a gdyby tego było mało - regularne spożywanie tego warzywa znacząco może poprawiać kondycję serca, układu krążenia i układu trawienia.

Dlaczego warto jeść szpinak?

Drugie miejsce na liście najzdrowszych warzyw przypadło szpinakowi. To warzywo jest bardzo dobrym źródłem kwasu foliowego, potasu, żelaza i przeciwutleniaczy, które biorą udział w procesie neutralizowania wolnych rodników, zmniejszając również stres oksydacyjny.

W szpinaku znajdziemy witaminę A i witaminę C, które są niezbędne do zachowania odpowiedniej odporności organizmu. Roślina pełni również rolę oczyszczającą i detoksykującą, dzięki czemu usprawnia m.in. działanie wątroby.

Flawonoidy zawarte w szpinaku zmniejszają stany zapalne układu pokarmowego, natomiast błonnik odpowiada za uczucie sytości i zapobiega zaparciom.

Jarmuż z brązowym medalem wśród najzdrowszych warzyw na świecie

Na najniższym stopniu podium w kontekście najzdrowszych warzyw na świcie znalazł się jarmuż. Liście tego warzywa są doskonałym źródłem m.in. błonnika, witaminy C, witaminy K, potasu i wapnia.

Zawarte w jarmużu luteina, zeaksantyna i beta-karoten mają niebagatelny wpływ na nasze oczy, wzmacniając je i chroniąc przed chorobami. Spożywanie jarmużu może również poprawiać działanie żołądka i usprawniać metabolizm. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że zawarty w warzywie sulforafan, czyli związek o właściwościach antynowotworowych, chroniący śluzówki żołądka i jelit. Sulforafan zwalcza bakterie odpowiedzialne za powstawanie choroby wrzodowej żołądka.

Po które najzdrowsze warzywa również warto sięgać?

Na liście najdroższych warzyw, oprócz powyżej wymienionych, znalazły się również kapusta pekińska, botwina, cykoria, sałata, natka pietruszki, sałata rzymska, rzepa, papryka, brokuły i marchew.

Wiele osób z pewnością zastanawia się, dlaczego na liście najzdrowszych warzyw na świecie nie ma pomidora. Otóż pomidor z botanicznego punktu widzenia jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona. W związku z tym pomidor uznawany jest za jeden z najzdrowszych owoców na świecie.

