Spis treści: 01 Popularne imię może zniknąć z rankingu

02 Imię Lena: znaczenie

03 Lena: zdrobnienia

04 Lena: odpowiedniki w innych językach

05 Lena: imieniny

06 Znane osoby noszące imię Lena

07 Lena: numerologia, cechy charakteru

Imię Lena jeszcze kilka lat temu biło rekordy popularności. Jednak według ostatnich rankingów, wkrótce może zniknąć z listy najbardziej popularnych imion nadawanych w Polsce.

Zdjęcie Imię Lena jest w Polsce popularne, jednak wkrótce może zniknąć z rankingu / 123RF/PICSEL

Dane nie kłamią: w 2020 roku zajęła szóste miejsce w rankingu popularności, w 2021 dziewiąte miejsce, a już w 2022 roku ostatnie, dziesiąte miejsce. Zazwyczaj przegrywała z Zofią, Zuzanną i Hanną.

W ubiegłym roku imię Lena otrzymało 3811 dziewczynek. Najczęściej było nadawane w województwie dolnośląskim (236), a najrzadziej w województwie opolskim (82).

Imię Lena: znaczenie

Imię Lena powstało jako skrócona forma imienia Magdalena lub Helena.

Nie posiada jednolitej genezy, a niektóre źródła wskazują, że pochodzi ze Skandynawii lub Rosji. Można również znaleźć informacje, że Lena wywodzi się z języka greckiego i jest zdrobniałą formą wspomnianych już imion Helena lub Magdalena.

W Polsce zaczęło się pojawiać wraz z początkiem XV wieku, czyli jeszcze w czasach średniowiecza. Imię oznacza "pochodnię".

Lena: zdrobnienia

Imię Lena ma sporo zdrobnień. Wśród najpopularniejszych znajdują się Lenka, Lencia, Lenusia, Lenulka, Leneczka czy Leni.

Lena: odpowiedniki w innych językach

Zdjęcie Lena to zdrobnienie od imion Helena lub Magdalena / 123RF/PICSEL

Oto odpowiedniki imienia Lena w innych językach:

francuski - Hélne,

angielski - Ellen,

hiszpański - Elena,

czeski - Lenka, Lena,

niemiecki - Ellen, Helen.

Lena: imieniny

Lena obchodzi imieniny w następujących dniach:

21 lutego,

21 maja,

22 lipca,

18 sierpnia,

28 września,

10 listopada.

Najpopularniejszą datą obchodzenia imienin jest 10 listopada.

Znane osoby noszące imię Lena

Lena Kolarska-Bobińska - profesorka socjologii, polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego,

- profesorka socjologii, polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Lena Horne - amerykańska śpiewaczka,

- amerykańska śpiewaczka, Lena Rice - irlandzka tenisistka, zwyciężczyni Wimbledonu,

- irlandzka tenisistka, zwyciężczyni Wimbledonu, Lena Moebus - niemiecka wioślarka, medalistka mistrzostw Europy i świata,

- niemiecka wioślarka, medalistka mistrzostw Europy i świata, Lena Olin - szwedzka aktorka,

- szwedzka aktorka, Lena Philipsson - szwedzka piosenkarka.

Lena: numerologia, cechy charakteru

Zdjęcie Numerologiczna 5 ma sporo mocnych stron / 123RF/PICSEL

Lena to numerologiczna 5. Mocne strony "piątki" to przede wszystkim pewność siebie i stałość. Osoby o imieniu Lena w relacjach międzyludzkich cenią sobie sprawiedliwość i szczerość.

Liczba imienia 5 zawarta w imieniu Lena daje wiele atutów. Mocne strony "piątki" to gracja, kultura osobista i system wartości. Piątki lubią wywierać pozytywny wpływ na otoczenie i mają naturalne uwarunkowania do tego, by być autorytetem w danej dziedzinie.

Lena jest sprawiedliwa i potrafi zarządzać, dlatego też odnajduje się na kierowniczym stanowisku. Jest spontaniczna, pogodna i podchodzi do życia z optymizmem.

