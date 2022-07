Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek natknąć na osobę, która za wszelką cenę próbowała w towarzystwie udowodnić swoją inteligencję? Taki człowiek używa "trudnych" słów, mówi o sprawach skomplikowanych lub próbuje pochwalić się jakąś specjalistyczną wiedzą, ale jakoś od razu czuć, że coś jest tu nie tak. Jak w serialu "Przyjaciele", kiedy Joey nauczył się wszystkiego o kolejnych dziełach sztuki w MOMA, żeby zaimponować dziewczynie z tytułem profesora, ale niestety w muzeum poszli nie tą drogą, więc gadał nie o tym, co wisiało na ścianach.

Prawdziwa inteligencja to umiejętność wyuczenia się czegoś na pamięć. Nie da się jej udawać. Oto kilka naukowo udowodnionych wskaźników korelujących z wyższą niż przeciętna inteligencją. Sprawdź.

Reklama

Zobacz też: Brzydkie nawyki, które świadczą o wysokiej inteligencji. Też to robisz?

Dziewięć cech, świadczących o inteligencji

Zdjęcie Cechy ludzi inteligentnych nie zawsze są oczywiste / 123RF/PICSEL

1. Rytmiczne oznaki inteligencji

Szwedzki zespół badawczy odkrył, że ludzie, którzy potrafią kontrolować czas, uzyskują lepsze wyniki w testach na inteligencję. Uczeni podejrzewają, że może to mieć związek z tym, że czas jest istotny w procesach mózgowych, odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów i rozumne myślenie.

2. Empatia

Kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej jest zdolność do empatii i umiejętność przyjmowania innej niż własna perspektywy. I chociaż umiejętność uznania i rozumienia własnych emocji jest ważna dla inteligencji emocjonalnej, to zdolność do postawienia się w cudzej sytuacji i zrozumienia jej jest tu cechą fundamentalną.

Zdjęcie Kwestionowanie wszystkiego to dość irytująca cecha. Świadczy jednak o inteligencji / 123RF/PICSEL

3. Umiejętność bycia sam na sam ze sobą

Wiele osób myśli o tych, którzy lubią być sami, jako o dziwakach, odludkach, outsiderach. Tymczasem w 2016 r. przeprowadzono badanie, na podstawie którego wykazano, że ludzie o wyższej niż przeciętna inteligencji lubią być sami, rzadziej czują się dobrze podczas spotkań towarzyskich, szczególnie częstych i w dużym gronie. To cecha osób o osobowości introwertycznej.

4. Jesteś nocnym markiem

W badaniu przeprowadzonym na ponad 20 tys. osób stwierdzono silny związek między późnym wstawaniem a inteligencją. Według badań, im wyższe IQ, tym do późniejszych godzin nocnych jesteś aktywny w ciągu doby. W badaniu czytamy, że "osoby o wyższej niż przeciętna inteligencji częściej lepiej funkcjonują w nocy".

Zdjęcie Inteligencję dziedziczymy po matce / 123RF/PICSEL

5. Kwestionowanie wszystkiego

Inteligentni ludzie nie wierzą na słowo. Sophie von Stum z Uniwersytetu w Edynburgu, autorka badania "The Hungry Mind: Intellectual Curiosity Is the Third Pillar of Academic Performance" mówi, że osoba inteligentna, jeśli jest czymś zainteresowana, to zbada to na własną rękę - przeczyta dostępne publikacje, porozmawia z ekspertem. Ciekawscy mają największy potencjał rozwoju. Inteligentni ludzie wiedzą, że nie wiedzą wszystkiego. Tak, tak, o sokratejskie "wiem, że nic nie wiem" chodzi. To też sytuacja wiążąca się z ciekawością. Aby taką osobą być, aby wciąż się uczyć i rozwijać, nie możemy przyjąć postawy: "wiem wszystko, zjadłem wszystkie rozumy. Inteligentna osoba jest otwarta na nową wiedzę. Zadaje pytania. Powątpiewa.

Sprawdź: Najmądrzejsze znaki zodiaku. Lista nie jest niestety zbyt długa

6. Martwienie się

Badanie z 2011 roku wykazało, że osoby o wysokim IQ martwią się częściej i znacznie dłużej niż innym zmartwienia zaprzątają ich myśli. Spowodowane jest to tym, że ludzie o wyższej niż przeciętna inteligencji dobrze rozumieją potencjalne zagrożenia i zależy im na tym, żeby się na nie przygotować. Jednocześnie mają też tendencję do dramatyzowania i wymyślania praktycznie nierealnych czarnych scenariuszy. Sprzeczne, ale prawdziwe. To też niezwykle cenna umiejętność patrzenia na sytuację w tzw. dużym obrazku. Inteligentni ludzie są bardziej narażeni na uleganie problemom egzystencjalnym. Roztrząsają, rozkładają sytuacje na czynniki pierwsze. Dzięki temu są przygotowani na każdą ewentualność.

Polecamy: Osoby wysoko wrażliwe czują i widzą więcej. Jakie mają cechy?

7. Elastyczność

Inteligentni ludzie rozumieją, że aby dobrze przejść przez życie, trzeba się dostosowywać, być elastycznym. Tak jak zmienia się nasze ciało, tak musi się zmieniać nasza perspektywa. Inaczej może być nam trudno. Uparci ludzie wcale nie mają łatwo.

Zdjęcie Czy pewnego dnia sztuczna inteligencja dorówna inteligencji ludzkiej? / 123RF/PICSEL

8. Samokontrola

W badaniu z 2009 roku uczestnicy musieli wybierać między dwiema nagrodami finansowymi. Mogli zdecydować się na mniejszą wypłatę od ręki, albo poczekać na większą za jakiś czas. Ci, którzy wybrali to drugie rozwiązanie, częściej mieli wyższe IQ.

9. Prokrastynacja

Inteligentni ludzie mają tendencję do odkładania rzeczy na później. To nie lenistwo, to umiejętność ustawiania priorytetów i oceny własnych możliwości, a także cecha ludzi kreatywnych.

Czytaj też:

Inteligencja a znak zodiaku - pięć znaków się wyróżnia

Śmierć: strach przed śmiercią, śmierć w domu, śmierć w szpitalu