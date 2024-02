Poniższy test osobowości wyróżnia się tym, że pozwala określić, czy jesteś osobą godną zaufania. Spójrz na obrazek i powiedz, co zobaczyłeś jako pierwsze. Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie znajdziesz poniżej.

Nie udzielaj pochopnej odpowiedzi. Na ilustracji są tylko dwie opcje. Ważne jest również, abyś wiedział, że chociaż test osobowości nie daje naukowo uzasadnionych wyników, jego wynik cię zaskoczy. Zwróciło na to uwagę wielu użytkowników różnych sieci społecznościowych, których zachęcano do udziału w tej zabawie.

Dziś przyglądamy się cechom osobowości, które świadczą o tym, czy jesteśmy osobami, którym można zaufać, czy też raczej ludzie niechętnie się do nas zwracają ze swoimi troskami. Myślisz, że masz ten dar? Dowiesz się tego w tym teście osobowości.

Co zobaczyłeś na obrazku jako pierwsze?

Jeśli zobaczyłeś SERCE : Wyróżniasz się. Jesteś osobą, która lubi spędzać czas na świeżym powietrzu. Kochasz wolność i nie oceniasz ludzi. Wolisz nie generować fałszywych złudzeń i lubisz być zaskakiwany tym, co spotyka cię każdego dnia. Nie chowasz urazy do kogoś, kto w pewnym momencie cię skrzywdził i masz tendencję do bardzo łatwego przebaczania. Jesteś hojny i wspierasz każdego, kto stanie na twojej drodze.

Jeśli zobaczyłeś STOPY: Jesteś osobą bardzo wybiórczą w zakresie więzi emocjonalnych. Jednak swojemu najbliższemu otoczeniu jesteś w stanie dać z siebie absolutnie wszystko bez względu na konsekwencje. Jesteś bardzo miły dla każdego, kto stanie na twojej drodze i przekazujesz ludziom dużo pewności siebie. Jednak oddajesz swoje serce nielicznym. Tylko kilka uprzywilejowanych osób zna cię na wskroś. Jesteś osobą dotrzymującą słowa, wierną i bardzo lojalną.

Co dają nam testy obrazkowe?

Testy osobowości są powszechnie stosowane w obszarze psychologii klinicznej. Są narzędziami, które pozwalają ocenić cechy psychologiczne i behawioralne konkretnej osoby w celu zidentyfikowania zwykłego sposobu reagowania na określone okoliczności.

Należy zauważyć, że te testy osobowości, które proponujemy na co dzień, nie mają żadnej wartości naukowej. To po prostu treści rozrywkowe, które w ciągu kilku sekund pomogą ci określić, jaką postać możesz mieć na obrazie.

Test osobowości to proces dostosowany do pewnych ogólnych zasad, któremu jedna osoba jest poddawana przez drugą przy użyciu określonego materiału, w tym przypadku obrazów. Podczas testu można zmierzyć i zdiagnozować pewne cechy i określone cele.Testy osobowości to testy przeprowadzane w celu poznania uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań i cech osobowości. Kiedyś stosowano je np. podczas procesów rekrutacyjnych.

