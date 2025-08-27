Bożodrzew gruczołowaty - co to za roślina i jak wygląda?

Bożodrzew gruczołowaty (znany tez jako ajlant gruczołowaty, bożodrzew gruczołkowaty lub bożodrzew chiński) to pochodzący z Chin, Tajwanu i terenów północnego Wietnamu gatunek ozdobnego drzewa, w Polsce występującego już od początku XIX wieku. Wówczas sadzano go najczęściej w parkach, ogrodach botanicznych czy zieleńcach. Bożodrzew rośnie bardzo szybko - w ciągu kilku lat osiąga nawet 20-30 metrów, a średnica jego pnia wynosi natomiast średnio 1 m. Łatwo rozpoznać go po charakterystycznej, jasnej korze pokrytej podłużnymi prążkami.

Bożodrzew gruczołowaty spotykany jest przeważnie w miastach, ale tak naprawdę może rosnąć na różnorodnych terenach. Rozmnaża się go na dużą skalę zarówno przez nasiona, jak i odrosty korzeniowe. Nie każdy wie, że gatunek ten w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 roku, znajduje się na liście Inwazyjnych Gatunków Obcych, które zagrażają rodzimej przyrodzie.

Bożodrzew gruczołowaty w przeciągu kilku lat może osiągnąć wysokość nawet 30 m Deposit/East News East News

Bożodrzew gruczołowaty - czy można uprawiać go Polsce?

Przepisy mówią jasno - uprawa, rozmnażanie oraz sprzedaż bożodrzewa gruczołowatego jest nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej zakazana (rozporządzenie PE z dnia 22 października 2014 r.). Nieprzestrzeganie tych regulacji jest wykroczeniem i podlega karze grzywny pieniężnej, a w niektórych przypadkach nawet aresztu.

Niedawno w mediach społecznościowych, portal nagrzyby.pl zamieścił post, w którym wyjaśniono, czym charakteryzuje się ten inwazyjny gatunek drzewa.

Gdy następnym razem zobaczysz bożodrzew przy ulicy, zwolnij krok i przyjrzyj mu się uważnie – ma liście wielokrotnie pierzaste, o charakterystycznym, lekko duszącym zapachu, który odrzuci niejednego owada!

Czy bożodrzew gruczołkowaty można wycinać bez pozwolenia?

Mimo iż bożodrzew gruczołowaty stanowi realne zagrożenie dla środowiska i infrastruktury, na terenie naszego kraju nie prowadzi się jednak aktywnej eliminacji tego gatunku drzewa. Mimo to, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 15 ustawy o ochronie przyrody, właściciele nieruchomości, na których występuje bożodrzew, mogą usunąć roślinę bez uzyskiwania dodatkowych zgód na wycinkę. Należy jednak wiedzieć, że pozbycie się z posesji takiego drzewa nie jest wcale łatwe. Bożodrzew odrasta bowiem z pni i korzenia, a jego nasiona potrafią przetrwać w glebie. Za najbardziej skuteczną metodę uznaje się połączenie kilku działań - ręczne usuwanie młodych roślin, ścinanie starszych pędów i dodatkowo stosowanie środków chwastobójczych.

