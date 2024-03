Smardz jadalny, nazywany także smardzem zwyczajnym, to grzyb, który z uwagi na rzadkość występowania w Polsce, do 2014 r. był pod ścisłą ochroną. Obecnie smardz podlega ochronie częściowej, a to oznacza, że zbiór na użytek własny i pozyskiwanie do celów gospodarczych możliwe jest wyłącznie w takich miejscach jak: szkółki leśne, parki, prywatne działki i ogrody.

Zdecydowanie większa liczebność tych grzybów występuje w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, gdzie nie są chronione, dlatego właśnie do tych krajów za smardzami jeździ wielu grzybiarzy z Polski. Co ciekawe - smardze to jedne z najdroższych grzybów, a to z uwagi na ich wyjątkowy smak i rzadkie występowanie. Obecnie za 250g suszonych smardzów trzeba zapłacić ok. 300 zł.

Smardze pojawiają się na przełomie marca i kwietnia, ale szczyt sezonu na te grzyby przypada w maju.

Smardz - gdzie rośnie?

Smardze zazwyczaj wyrastają po obfitych, wiosennych opadach deszczu. Uwielbiają wyrastać na glebie nawożonej korą, ale mogą się również skrywać w bliskim sąsiedztwie drzew iglastych i liściastych. W górach możemy natknąć się na smardza, spacerując wzdłuż potoku. Z kolei na nizinach powinniśmy wypatrywać smardza pod topolą białą.

Smardz - jak wygląda?

Grzyb posiada główkę osiągającą ok. 3-10 cm wysokości i ok. 3-7 cm średnicy, w kolorze beżowym lub szarym. Owalne lub stożkowe kapelusze są bardzo charakterystyczne, ponieważ są pokryte głębokimi, nieregularnymi jamkami przedzielonymi żeberkowatymi przegródkami.

Trzon smardza ma długość 2-6 cm i jest barwy kremowej, białej lub żółtej. U dojrzałych owocników podstawa trzonu bardzo często jest rozszerzona i pofałdowana.

Smardz - jak wykorzystać w kuchni?

Smardze wyróżniają się orzechowym, lekko korzennym smakiem i mają bardzo intensywny aromat. Smardza absolutnie nie powinniśmy spożywać na surowo, ponieważ może poważnie zaszkodzić, dlatego należy poddać go obróbce termicznej np. podsmażając lub dusząc na patelni.

Rzecz jasna, smardze z powodzeniem możemy suszyć - wówczas ich aromat będzie jeszcze pełniejszy. Smardze mogą być doskonałym dodatkiem do różnych mięs, ale świetnie smakują również np. w jajecznicy.