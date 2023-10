"Przeszłam na emeryturę, czy dostanę legitymację emeryta?" Są dwa rozwiązania

Tegoroczna jesień jest zdecydowanie wyjątkowa. W Polsce doświadczamy temperatur, jakie zwykle mają miejsce w czerwcu, lipcu oraz sierpniu. We wrześniu niemal codziennie świeciło słońce, na niebie chmur było niewiele, opadów jak na lekarstwo, a termometry wskazywały w niektórych regionach około 30 st. C.

Październik zaczął się co prawda nieco gorzej - pierwsze dni przyniosły ochłodzenie i deszcz, jednak sytuacja szybko wróciła "do normy". Dziś - 3 października w niemal całym kraju świeci słońce, a temperatury są zadziwiająco wysokie.

Prognoza pogody na wtorek - 3 października

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeczytać można, że dzisiejsza temperatura powietrza znacznie odbiera od wieloletnich norm. Biorąc pod uwagę przeciętne warunki termiczne notowane na przestrzeni lat 1991-2020, średnia temperatura początkiem października w naszym kraju powinna oscylować między 13,9 - 17,2 s. C.

Tymczasem pogodowi eksperci donoszą, że wartością są dziś znacznie wyższe od przeciętnych - na 23 stacjach odnotowano więcej niż 25 st. C. Dzisiejszy dzień przejdzie do historii, bo jak się również okazuje, w jednym z miast został pobity rekord najwyższej październikowej temperatury.

Zdjęcie Dzisiejszy dzień był tak słoneczny i ciepły jak w szczycie lata. Z pewnością przejdzie on do historii / East News

Upalny początek października. Dziś padł nowy rekord

Najwyższą temperaturę w Polsce zarejestrowano dziś w Legnicy, w woj. dolnośląskim. 3 października o godzinie 12:50, stacja meteorologiczna zanotowała tam dokładnie 29,2 st. C i tym samym został pobity rekord z roku 1966. Wtedy to 4 października w Trzebiechowie było 28.9 st. C. O sytuacji poinformowali również za pośrednictwem mediów społecznościowych twórcy profilu "Polscy Łowcy Burz".

MAMY NOWY REKORD! Oficjalnie został pobity miesięczny rekord temperatury powietrza w październiku. Stacja w Legnicy zanotowała 29.2°C. Przypominamy, że poprzedni rekord ciepła to 28,9 st. C w Trzebiechowie z 4 października 1966 r. Ta jesień zapisze się na kartach historii w polskiej meteorologii czytamy na Facebooku

Czy październik przyniesie kolejne rekordy? Jak wskazują długoterminowe prognozy pogody, najbliższe dni będą nieco chłodniejsze. Nie wiadomo jednak, czy tegoroczna jesień czymś jeszcze nas nie zaskoczy.