Synoptycy zapowiadają upalny początek października. Potem nastąpi gwałtowna zmiana w pogodzie

Tegoroczny październik rozpoczął się wyjątkowo pogodnie. Rekordowo wysokie jak na tę porę roku temperatury odnotowano już w Hiszpanii - w ubiegłą niedzielę upał sięgał tam do 38 st. C. Jest to najwyższa temperatura w historii, jaką zanotowano w tym kraju 1 października. Pogodowi eksperci zapowiadają, że do Polski jeszcze powrócą ekstremalnie ciepłe dni. Kiedy możemy się ich spodziewać?

Zdjęcie Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna jesień przejdzie do historii jako najcieplejsza / Marek Bazak; Zofia Bazak / East News