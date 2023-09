Spis treści: 01 Najcieplejszy wrzesień od lat. Co czeka nas w październiku?

02 Pogoda na jesień 2023. Synoptycy nie mają wątpliwości

03 Długoterminowa prognoza pogody na listopad. Szykujmy parasole

Najcieplejszy wrzesień od lat. Co czeka nas w październiku?

"Tegoroczny wrzesień jest wyjątkowo ciepły. Do 19 września br. anomalia w Polsce wynosi +3,6°C, czyli średnia temperatura powietrza w Polsce w tegorocznym wrześniu jak do tej pory wynosi aż 17,4°C. Być może będzie to najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów w Polsce, jednak wymaga to szczegółowych analiz po zakończeniu miesiąca" - donosi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pomimo obowiązującej od kilku dni w kalendarzach jesieni, pogoda za oknem wciąż przywodzi na myśl wakacyjne miesiące. Jak się okazuje, ochłodzenie nie nadejdzie prędko. Dzięki utrzymującym się w granicach Polski układom wysokiego ciśnienia, w październiku możemy spodziewać się równie ciepłej i stabilnej pogody. Wszystko jednak do czasu.

Pogoda na jesień 2023. Synoptycy nie mają wątpliwości

Jak wynika z eksperymentalnej długoterminowej prognozy pogody IMGW, w październiku średnia miesięczna temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. W podanym okresie średnia w całym kraju wynosiła od 5 do 10 st. C. Według aktualnych analiz tegoroczne odchylenia temperatury mogą miejscami sięgać nawet 2 st. C.

Zdjęcie „Zgniłe wyże” ciągną nad Polskę. Jesienią pogoda da się we znaki / 123RF/PICSEL

Pierwsza dekada października będzie ciepła i sucha. Przez cały miesiąc suma opadów spodziewana jest jednak na poziomie normy z ubiegłych lat. Przełom nastąpi w trzeciej dekadzie października. Wówczas znacznie się ochłodzi, a nocami zwiększy się ryzyko wystąpienia przymrozków. Później będzie tylko gorzej. Tegoroczny listopad ma zapisać się bowiem w historii jako wyjątkowo mokry miesiąc.

Długoterminowa prognoza pogody na listopad. Szykujmy parasole

Wraz z nadejściem listopada zrobi się nieco zimniej. Nie grożą nam jednak potężne spadki temperatur.

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 prognozuje IMGW.

Miesięczna suma opadów w całym kraju najprawdopodobniej będzie jednak kształtować się powyżej normy wieloletniej. "Jest bardzo duże prawdopodobieństwo rozwinięcia się okresami zgniłych wyżów barycznych, które przez wiele dni będą psuć pogodę, przynosząc typową jesienną szarugę" - donosi serwis fanipogody.pl. Na listopad warto więc przyszykować parasole.

