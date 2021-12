Spaghetti to szybkie danie, które nie wymaga wyjątkowych zdolności kulinarnych. Mimo że makaron gości w domach Polaków bardzo często, wiele z nas nie potrafi "na oko" oszacować właściwej porcji dla jednej osoby.

Mało kto, przygotowując spaghetti, starannie odmierza jego ilość korzystając w wagi kuchennej. Znaczna większość po prostu wrzuca "nitki" bezpośrednio z opakowania do rondla z gotującą się wodą, nie mając jednak pewności, czy porcja będzie odpowiednia.

Często po ugotowaniu makaronu okazuje się, że przeceniliśmy nasze możliwości. Wówczas nadmiar makaronu ląduje w koszu. Jak tego uniknąć i zaoszczędzić pieniądze? Istnieje wyjątkowo prosty i skuteczny sposób, dzięki któremu odmierzymy idealną porcję makaronu tuż przed gotowaniem.

Zdjęcie Dlaczego łyżka do spaghetti ma dziurkę? Odpowiedź może być zaskakująca / 123RF/PICSEL

Dlaczego łyżka do spaghetti ma dziurkę?

Większość łyżek do spaghetti wyposażonych jest w dziurkę. Jej funkcja wydaje się oczywista: otwór pozwala odcedzić makaron, gdy nakładamy go na talerz z pełnego wrzątku rondla. Jednak to nie jedyne zastosowanie dziurki, która znajduje się w łyżkach do spaghetti.

Otwór służy również temu, by poprawnie odmierzyć porcję makaronu. W dziurce mieści się bowiem zwykle około 100 gramów. Szacuje się, że to ilość idealna dla jednej dorosłej osoby, jeśli makaron ma być daniem głównym.

Zdjęcie Spaghetti to szybkie danie, które nie wymaga wyjątkowych zdolności kulinarnych / 123RF/PICSEL

***

