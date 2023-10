Spis treści: 01 Gdzie chowają się jeże na zimę? W ten sposób możesz im pomóc

02 Jak pomóc jeżom przetrwać zimę? Eksperci radzą

03 Zasada 3xC. Pamiętaj o niej, kiedy spotkasz na swojej drodze jeża

Gdzie chowają się jeże na zimę? W ten sposób możesz im pomóc

Kiedy temperatury spadają poniżej 15 st. C jeże zapadają w pięciomiesięczny sen. Zasypiają pod konarami drzew lub pod zeschłymi liśćmi, wyścielając uprzednio swoje gniazda trawą i mchem. Ukrywają się w norach na przełomie października i listopada, budząc się dopiero w kwietniu.

Znalezienie przez jeża odpowiedniego miejsca do zapadnięcia w zimowy sen nie jest jednak łatwe. Wówczas do pomocy wkroczyć może człowiek. Właściciele działek i ogródków mogą zapewnić jeżom odpowiednią kryjówkę, jeśli nie usuną opadniętych z drzew liści.

Podobną decyzję należy jednak dobrze przemyśleć i podjąć stosunkowo wcześnie. Wraz z upływem kolejnych tygodni niektóre jeże zapadną już bowiem w sen zimowy, a ewentualne prace porządkowe, wykonane z opóźnieniem, mogą je z niego wybudzić. Wówczas zwierzak będzie zmuszony do ponownego szukania schronienia. A to może okazać się dla niego wyjątkowo trudne.

Jak pomóc jeżom przetrwać zimę? Eksperci radzą

W listopadzie jeże powinny już spać. Jeśli jednak spotkamy wtedy jakiegokolwiek na swojej drodze, oznacza to, że zwierzak nie zgromadził odpowiednich zasobów energetycznych, które umożliwiałyby mu wiele miesięcy hibernacji, wybrał niewłaściwe miejsce lub całkowicie utracił zimowe schronienie. Wychłodzony i głodny jeż nie będzie miał o tej porze roku niemal żadnych szans na przetrwanie. Chyba, że mu pomożemy.

Znalezionemu jeżowi powinniśmy podać wodę. Nie należy go jednak karmić. Kolejno warto wykonać telefon do odpowiednich służb - zawiadomić straż miejską oraz skontaktować się z urzędem gminy. Pomocy szukać można również w ośrodkach rehabilitacji jeży.

Zasada 3xC. Pamiętaj o niej, kiedy spotkasz na swojej drodze jeża

"Do czasu przyjazdu służb - zwykle jest to Straż Miejska, trzymamy się zasady 3xC: ciepło, cicho, ciemno. Zwierzę możemy przenieść w ciche miejsce i jeśli to możliwe - zakładając grube rękawice! - umieścić np. w kartonie wyłożonym papierowymi ręcznikami. Karton można postawić w ciepłym miejscu lub umieścić w nim butelkę z ciepłą wodą" - tłumaczy w rozmowie z serwisem naukawpolsce.pl lek. wet. Patrycja K. Woszczyło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chcąc w trakcie jesiennych dni zadbać o jeże, obok pozostawienia w ogrodzie opadłych z drzew liści, warto udostępnić im również wodę - w regularnie mytym pojemniku, codziennie wymienianą. Za taką opiekę jeż już wkrótce odwdzięczy się eliminacją nadmiaru ślimaków i owadów z otoczenia.

