Podobnie, jak w przypadku innych sąsiedzkich kłótni, odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista... Po pierwsze, nie istnieje żaden przepis, który regulowałby tę kwestię. Jeżeli drzewo znajduje się po stronie sąsiada, a liście spadają na naszą działkę, mamy niewielkie pole manewru. Jak powinniśmy zareagować?

Liście z drzew sąsiada spadają na twoją działkę? Możesz zrobić jedną rzecz

Przepisy prawne nie definiują minimalnych odległości, w jakich można posadzić drzewo przy granicy z działką sąsiada. W żaden sposób nie możemy więc zabronić mu posadzenia drzewa tuż przy naszym ogrodzeniu. W sytuacji, gdy drzewa rosną zaraz przy granicy posesji, istnieje spore prawdopodobieństwo, że cześć liści będzie opadać na naszą stronę. Co możemy zrobić?

Na początek warto zapoznać się z Art. 114 Kodeksu cywilnego, który wprawdzie nie reguluje bezpośrednio wyżej wymienionej kwestii, ale wskazuje, że właściciele posesji powinni powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Oczywiście, nie można zaliczyć do tej kategorii opadania jesiennych liści, ponieważ w żaden sposób nie zakłócają one korzystania z własnej posesji. Co możemy więc zrobić?

Art. 150. mówi, że właściciel posesji ma prawo obciąć bądź zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce przechodzące z sąsiedniego gruntu, po uprzednim wyznaczeniu sąsiadowi terminu do ich usunięcia. Mimo to, w kodeksie cywilnym nie istnieje żaden konkretny zapis o liściach - sąsiad nie ma więc obowiązku ich sprzątania.

Odpowiedź na pytanie jest więc jasna - w przypadku gdy liście z drzewa sąsiada opadają na naszą posesję, musimy je posprzątać lub... poprosić sąsiada o pomoc. Możemy również zwrócić się do niego z prośbą, by samodzielnie obciął gałęzie w taki sposób, by jak najmniej liści opadało na naszą stronę.

