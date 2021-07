Paragon kelnerski, czyli jak "radzą sobie" restauratorzy po lockdownie

Życie i styl

Ostry lockdown, którego polska gastronomia doświadczyła w ostatnich miesiącach, spowodował, że wielu przedsiębiorców zbankrutowali, a inni radzą sobie, jak mogą, próbując odbić się od finansowego dna. Niektórzy wpadli na pomysł wprowadzenia do swoich lokali tzw. "paragonów kelnerskich". Co to takiego i, czy jest legalne?

Zdjęcie Tzw. "paragon kelnerski" jako jedyny rachunek jest nielegalny / 123RF/PICSEL