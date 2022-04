Pełnia księżyca to czas, w którym energia miesiąca osiągnęła swój szczyt, najwyższa jest także nasza osobista energia. W zależności od tego, jak wyglądały poprzednie tygodnie, możemy więc czuć szczęście i spełnienie lub walczyć z całkowitym rozbiciem.

Jeśli udało nam się dotrzeć do celu, pełnia to doskonały czas na świętowanie, jeśli nie, warto przyjrzeć się swoim porażkom czy upadkom - teraz zobaczymy je jasno i łatwiej będzie nam wyciągnąć z nich wnioski.

Podczas pełni księżyca zawsze pojawia się wiele silnych emocji, ale zbliżająca się pełnia w Wadze jest pod tym względem wyjątkowa!

Pełnia w Wadze w Wielkanoc 2022! Czeka nas trudny czas?

Przypadająca w tegoroczną Wielkanoc pełnia w Wadze spowoduje zwiększenie poczucia braku bezpieczeństwa i niezdecydowania, a podjęcie nawet najprostszych decyzji stanie się ogromnym wysiłkiem. Będzie ona pełna napięć, a że dotyczy też relacji z bliskimi, spokój przy świątecznym stole może być zagrożony.

Większość z nas będzie miała wrażenie, że wciąż stoi w miejscu, podczas gdy inni rozkwitają i idą do przodu. Możemy czuć, jak czas przecieka nam przez palce, a nasze plany i marzenia wciąż się oddalają. Napięcia i nerwowość tylko dodatkowo podkręcą te emocje, a stąd już krótka droga do rozdrażnienia i niebezpieczeństwa nagłego wybuchu!

Warto pamiętać, że każda pełnia to czas dokańczania, ale ta wyjątkowo skłania nas też do czegoś nowego i zrobienia kroku w przód. To czas na uwolnienie się od wszystkiego, co nas obarcza i zaburza równowagę w życiu.

W czasie tej pełni księżyca słońce pozostaje w znaku Barana, więc na pierwszy plan wysuwają się cechy charakteru właśnie tego znaku zodiaku takie jak entuzjazm i odwaga. Ta trudna i pełna napięć pełnia w Wadze może więc przynieść nam też sporo dobrego!

Jak sobie pomóc?

Warto spojrzeć na swoje życie jak na szalki wagi. Co warto z nich zdjąć, by zmniejszyć emocjonalne obciążenia? Co warto na nich położyć, by wreszcie w pełni rozkwitnąć? Wielkanocna pełnia w Wadze pomoże nam znaleźć odpowiedzi na te pytania i zrobić krok do przodu!

Luna osiągnie szczyt 16 kwietnia o godzinie 20:57, ale jej potężna energia będzie odczuwalna jeszcze przez co najmniej cztery dni przed i po tej fazie. Korzystajmy z niej, ale miejmy się na baczności!

