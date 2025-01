Pieniądze mogą otrzymać osoby, które stale i intensywnie korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora, co powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej .

O dodatek może wnioskować każda osoba , która posiada stopień niepełnosprawności l ub w przypadku osób do 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności . Do otrzymania dofinansowania upoważnione są również osoby korzystające z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem , lub ośrodek wentylacji domowej . Chcąc ubiegać się o dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej, należy spełniać wszystkie, wymienione powyżej warunki .

Wniosek można złożyć we własnym imieni u, jeśli jesteśmy pełnoletni i mamy zdolność do czynności prawnych. Istnieje również możliwość z łożenia wniosku w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej w przypadku, gdy jesteśmy rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby.

Ponadto wniosek o dofinansowanie można także złożyć w imieniu i na rzecz osoby pełnoletniej, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jeśli jesteśmy opiekunem prawnym tej osoby, a także w imieniu osoby udzielającej nam pełnomocnictwa notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej.

Jak wynika z informacji zawartych w rządowym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej - do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz z aświadczenie o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń).

Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) i są one rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, wówczas dodatek otrzymamy na rachunek bankowy wskazany we wniosku.