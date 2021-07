Pierwsza w historii transpłciowa aktorka nominowana do Emmy

Kontrowersyjny serial został doceniony

Serial "Pose" zainspirowany był kontrowersyjnym dokumentem Jennie Livingstone pod tytułem "Paris Is Burning". Akcja rozgrywa się w latach 1986-1988 w Nowym Jorku - mieście, które wówczas nie było aż tak tolerancyjne, jak teraz. Historie przedstawione w "Pose" mają na celu przede wszystkim ukazanie różnorodności miasta z uwzględnieniem nieakceptowanej społeczności LGBT zamieszkującej jego tereny. MJ Rodriquez wcieliła się w rolę Blancy Rodriguez.

- Gdy tylko usłyszałam moje imię, podczas odczytywania listy nominowanych, moja mama uścisnęła mnie ze łzami w oczach, a matka chrzestna odparła: "Zasłużyłaś na to!" Płakałam wtulona w ramiona mojego chłopaka do białego rana. Jestem tak bardzo wdzięczna - zaznaczyła MJ Rodriquez w wywiadzie dla "New York Timesa".

Konkurencja MJ Rodriquez

Fani trzymają kciuki za MJ Rodriquez. Aktorka ma w tym roku bardzo dużą konkurencję. O tytuł najlepszej aktorki w serialu dramatycznym powalczą również: Emma Corrin, Olivia Colman, Uzo Aduba, Elisabeth Moss, Jurnee Smollett.

