Victoria Beckham popularność zdobyła w latach 90., gdy wraz z zespołem Spice Girls podróżowała po świecie, promując hit za hitem. Już wtedy piosenkarka pochwalić się mogła szczupłą sylwetką i długimi nogami, które chętnie eksponowała w krótkich spodniczkach. Nazywana przez fanów zespołu Posh Spice, lubiła nosić małe czarne, dopasowane gorsety, świetnie skrojone garnitury i buty na wysokiej szpilce.

Victoria Beckham zawsze ceniła sobie również elegancję, była najlepiej ubraną Spicetką i nie skrywała swojej miłości do luksusowej mody. Po ślubie ze światowej sławy piłkarzem gwiazda mogła pozwolić sobie na jeszcze więcej i sięgać po najdroższe i dostępne tylko dla wybrańców kreacje od najlepszych projektantów.



Z biegiem lat styl Victorii Beckham zaczął się drastycznie zmieniać. Pojawiły się również plotki, że żona Beckhama cierpi na zaburzenia odżywiania, a jej coraz szczuplejsza sylwetka to wynik dietetycznego reżimu i niezdrowego uzależnienia od ćwiczeń. Obcisłe, ołówkowe spódnice, spodnie rurki i coraz wyższe szpilki, po które sięgała gwiazda jeszcze mocniej potęgowały to wrażenie.



W ostatnich latach plotki o zdrowotnych problemach Victorii ucichły, a ona sama zapracowała sobie na miano jednej z najciekawszych projektantek ostatnich dekad. Victoria Beckham to również prawdziwa ikona stylu, którą ciężko przyłapać w niechlujnym makijażu lub sportowym stroju. Czasem robi jednak wyjątek!

Victoria Beckham pokazała perfekcyjną figurę. Sportowy strój odsłonił wszystko!

Na Instagramie gwiazdy pojawiły się właśnie zdjęcia, będące żywym dowodem na to, że była Spicetka jest w życiowej formie. Żona Beckhama pozuje w zielonym, sportowym zestawie, składającym się z topu i długich leginsów, sportowych butach i czapce z daszkiem. Gdy stoi przed lustrem, w pełnej okazałości prezentuje długie, szczupłe nogi i płaski brzuch. Naprawdę trudno uwierzyć, że gwiazda ma już 47 lat i jest mamą czwórki dzieci!





Strój, w którym pozuje Posh Spice to efekt współpracy marki Victoria Beckham z Reebokiem. Widać, że gwiazda jest z siebie dumna i trzeba przyznać, że sama jest najlepszą wizytówką własnych projektów. Jak podoba się wam w sportowym wydaniu?

