Co to jest pilates przy ścianie?

Ściana pomaga również utrzymać równowagę, dzięki czemu ćwiczenia są dostępne nawet dla początkujących . Co więcej, technika ta łączy elementy wzmacniania z lekkim rozciąganiem , co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących równowagi między siłą a elastycznością.

Pilates przy ścianie oferuje wiele korzyści dla naszego ciała i umysłu. Wspierając się o ścianę, można lepiej kontrolować ustawienie kręgosłupa i barków, co prowadzi do poprawy sylwetki. Dzięki wykorzystaniu stabilnej powierzchni ściany efektywnie angażujemy mięśnie głębokie, szczególnie te odpowiedzialne za stabilizację tułowia. Co więcej, do ćwiczeń potrzebujemy jedynie wolnej ściany i kawałka podłogi, co czyni ten rodzaj treningu dostępnym niemal wszędzie.