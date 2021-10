Podsłuchała rozmowie w sklepie i zdemaskowała mężczyznę, który zdradził żonę

Dzisiejsze możliwości technologiczne sprawiają, że nikt nie jest już anonimowy. Choć brzmi to przerażająco, zdarzają się takie sytuacje, w których ten stan rzeczy niesie za sobą dość nieoczekiwane zwroty akcji. Również, jeśli chodzi o niewiernych mężów.

Niecodzienna sytuacja w sklepie

Dość niecodzienna sytuacja miała ostatnio miejsce w jednej z olsztyńskich Biedronek. W godzinach porannych piosenkarka Sonia Michalczuk, znana szerszej publiczności jako SoniaM, robiła codzienne zakupy. Jej uwaga została jednak rozproszona, gdy podsłuchała rozmowę telefoniczną jednego z klientów.



Wynikało z niej, że mężczyzna chwalił się swojemu koledze, iż zdradził swoją żonę na wyjeździe służbowym. Jak wywnioskowała SoniaM, zdradzona żona miała na imię Iwona, wraz ze swoim niewiernym mężem ma dwóch synów i mieszkają razem w Zatorzu.

Nagranie wywołało spore zamieszanie

Rozemocjonowana piosenkarka usłyszawszy rozmowę, w której mężczyzna chwalił się swoją niewiernością, postanowiła nagrać filmik i opublikować go w sieci.



Jeśli masz na imię Iwona, mieszkasz na Zatorzu w Olsztynie i masz 2 synów. To dziś o 8.00 rano twój mąż robi zakupy w Biedronce i chwali się przez telefon koledze Markowi, że spał z koleżanką w sobotę na wyjeździe firmowym w Giżycku

Poprosiła swoich TikTokowych obserwatorów o to, aby udostępniali post z nadzieją na to, że dotrze on do rzeczonej Iwony. Filmik oznaczyła hashtagami: #dziewczynyrazem #solidarność #solidarnośćnasząbronią #solidarnośćjajników.



Filmik do tej pory udostępniło prawie 13 tys. osób, a polubiło prawie 145 tys., co zwiększa szanse na to, że dotrze on do zdradzonej kobiety.





