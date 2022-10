Spis treści: 01 Podwójna emerytura - od jakiego wieku i komu przysługuje?

02 Czy można mieć dwie emerytury z ZUS i KRUS?

03 Podwójna emerytura dla mundurowych

04 Podwójna emerytura - kiedy?

05 Podwójna emerytura dla wdowy

Podwójna emerytura - od jakiego wieku i komu przysługuje?

Dla kogo podwójna emerytura? Podwójna emerytura nie jest dostępna dla wszystkich - niektórzy jednak wchodzą w skład tej uprzywilejowanej grupy. Żeby otrzymać dwa świadczenia emerytalne, trzeba najpierw złożyć odpowiednie wnioski. To przywilej dostępny również dla osób w określonym wieku.

Kto może się ubiegać o podwójną emeryturę?

Osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą

Osoby, które pracowały w służbach mundurowych

Rolnicy, którzy odprowadzali składki do ZUS i do KRUS

O podwójną emeryturę mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Reklama

Czytaj również: Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Te osoby dostaną więcej pieniędzy

Czy można mieć dwie emerytury z ZUS i KRUS?

Podwójne emerytury przysługują między innymi osobom, które odprowadzały zarówno składki do ZUS, jak i KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). KRUS to instytucja państwowa, która jest odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i przez minimum 25 lat opłacały składki w KRUS, a przy tym osiągnęły wiek emerytalny, mogą ubiegać się o podwójne świadczenia emerytalne - jedno z ZUS, a drugie z KRUS.

Podwójna emerytura dla mundurowych

Podwójna emerytura może przysługiwać mundurowym, jednak musi pochodzić z dwóch różnych źródeł - pierwszą może wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a drugą Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeszcze niedawno druga emerytura dla mundurowych przysługiwała niemal wszystkim przedstawicielom służb mundurowych. W tej chwili jednak wielu z nich musi wybrać, które świadczenie emerytalne bardziej opłaca im się pobierać. Wszystko za sprawą wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2021 roku.

Życie i styl Zmiany w legitymacji emeryta od 2023 roku. To musi wiedzieć każdy senior 17 maja 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, która zmieniła zasady doliczania pracy cywilnej do ich emerytury. Chodzi tu o żołnierzy, przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 1 października 2003 roku, którzy mają za sobą co najmniej 25 lat służby.

W ich wypadku możliwe jest doliczenie pracy cywilnej do emerytury. Mają więc dwie drogi - doliczenie pracy cywilnej do emerytury i pobieranie wyłącznie emerytury mundurowej lub zachowanie prawa do dwóch emerytur, czyli mundurowej i emerytury za pracę cywilną.

Zdjęcie Czy można mieć dwie emerytury? Jest to możliwe w trzech przypadkach / 123RF/PICSEL

Podwójna emerytura - kiedy?

Podwójne świadczenie emerytalne będzie wypłacane osobom, którym ten przywilej przysługuje, jeśli osiągnęły wiek emerytalny. Mogą otrzymać dwie emerytury dożywotnio, jednak muszą najpierw złożyć odpowiednie wnioski we właściwych miejscach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem wypłacać podwójnego świadczenia dożywotnio.

Taką podwójną emeryturę mogą między innymi otrzymać osoby, które pracowały w służbach mundurowych. Dożywotnio podwójna emerytura przysługuje również seniorom, którzy pracowali i w Polsce, i za granicą. Jeśli emeryt pracował w innym kraju przez dłuższy czas, może się ubiegać o emeryturę w tamtejszym urzędzie. Za pracę w Polsce otrzyma również polską emeryturę, więc w praktyce będą mu przysługiwały dwa świadczenia emerytalne.

Warto jednak pamiętać, że wiek emerytalny w innym kraju może się różnić od tego w Polsce. Istnieje również ryzyko, że obie emerytury zostaną podwójnie opodatkowane. Czasami bowiem musimy wykazywać emeryturę zagraniczną przy rozliczaniu polskiego PIT, a innym razem nie - zależy to od kraju, w którym pobieramy drugą emeryturę. Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami na świecie, między innymi z Austrią, Belgią, Hiszpanią, Holandią, Wielką Brytanią czy USA.

Dwie emerytury dla rolnika również mogą przysługiwać mu dożywotnio, o ile będą wypłacane z różnych źródeł. By otrzymać dożywotnie świadczenie emerytalne zarówno z ZUS, jak i z KRUS, konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków w obu urzędach.

Zdjęcie Czy wdowy dostaną podwójne emerytury? Pojawił się taki pomysł / 123RF/PICSEL

Podwójna emerytura dla wdowy

Obowiązujące obecnie zasady nie pozwalają na wypłacanie wdowom podwójnej emerytury. Po śmierci męża kobieta nie otrzymuje zarówno swojej emerytury, jak i emerytury po mężu, lecz tylko jedno świadczenie emerytalne. Podobnie zresztą jak wdowiec. Można pozostać przy własnej emeryturze lub przejść na tak zwaną "emeryturę wdowią", czyli w praktyce na rentę rodzinną, która stanowi 85% emerytury zmarłego małżonka.

Pojawił się jednak pomysł, by kobiety mogły pobierać zarówno swoją emeryturę, jak i emeryturę po zmarłym mężu. Emerytury pań są bowiem zazwyczaj niższe niż mężczyzn, co wynika zarówno z niższych zarobków, jak i z przerw w pracy zawodowej, związanych z wychowywaniem dzieci. Projekt zakłada, że po zmianach jedna emerytura mogłaby być pobierana w całości, a druga w 25%. O tym, która emerytura byłaby wypłacana tylko częściowo, a która w całości, decydowałaby sama wdowa. Takie łączenie świadczeń jest możliwe między innymi na Litwie czy w Niemczech.

Czytaj też:

Rząd obiecuje 14. emeryturę już na stałe. "Taki plan mamy"

Kilkaset złotych więcej do emerytury. Kto może otrzymać te dodatki?