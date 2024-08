Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które ma na celu częściowe zrekompensowanie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Jest ono wypłacane rodzinie zmarłej osoby, która spełnia określone warunki, takie jak prawo do emerytury, renty czy ubezpieczenia w ZUS. Obecnie kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł i nie zmieniła się od 2011 roku. Wówczas wprowadzono stałą kwotę, co stanowiło odejście od wcześniejszego systemu, gdzie zasiłek wynosił 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia z dnia śmierci zmarłego. Od tego czasu, mimo znaczących wzrostów kosztów życia i inflacji, świadczenie to nie uległo zmianie.