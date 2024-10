Niestety, mimo wyroku, ZUS nie może jeszcze podjąć działań w celu przeliczenia emerytur. Wynika to z faktu, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został dotychczas opublikowany w Dzienniku Ustaw. Bez tego formalnego kroku, instytucje państwowe, w tym ZUS, nie mają podstaw prawnych do wdrożenia zmian.

Poszkodowani seniorzy mogą złożyć wniosek o przeliczenie swojej emerytury, odwołując się do wyroku Trybunału. Choć bez jego publikacji ZUS nie ma formalnej podstawy do działania, złożenie wniosku może być pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wyrównanie. Jeżeli ZUS odrzuci taki wniosek, emeryci mają możliwość odwołania się do sądu powszechnego. Pierwsze wyroki sądowe w podobnych sprawach już zapadły na korzyść emerytów, co może być dobrą wiadomością dla osób, które zdecydują się podjąć działania prawne.