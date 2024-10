Rodzina pogrążona w żałobie i smutku po stracie najbliższej osoby, musi wykrzesać z siebie resztki sił, by zorganizować ceremonię pogrzebową. W tak trudnym emocjonalnie momencie umyka nam wiele szczegółów, co jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Dopilnowanie wszystkich spraw, również tych związanych z przygotowaniem epitafium , może być niekiedy zadaniem ponad nasze siły.

Zatem która forma skrótu słów "świętej pamięci" jest poprawna? W Słowniku Języka Polskiego PWN czytamy: "Podstawową formą skrótu wyrażenia świętej pamięci, które poprzedza imię i nazwisko osoby zmarłej, jest zapis śp. Jeśli skrót ów stoi na początku całego zapisu (w nekrologu czy na płycie nagrobnej), należy go - jak każde zdanie czy równoważnik zdania - zapisać od wielkiej litery, np. Śp. Jan Kowalski . Gdy decydujemy się wyróżnić typograficznie pismem wersalikowym imię i nazwisko osoby zmarłej, wyróżnieniem należy także objąć poprzedzający je skrót, a więc: ŚP. JAN KOWALSKI".

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Kolejne nieporozumienie może dotyczyć napisu "Ave, Maria" , bowiem pojawiają się również błędne wariacje typu "Awe, Maria" lub "Ave, Maryjo" . Poprawna forma to "Ave, Maria" , natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by spolszczyć te słowa i wówczas uzyskać: "Zdrowaś, Maryjo" bądź "Zdrowaś, Mario" .

Błędy ortograficzne i językowe pojawiające się na nagrobkach mogą przyczyniać się do powstawania wielu nieporozumień czy złości, co w momencie przeżywania żałoby z pewnością nie jest wskazane. A przykładem takiego błędu może być pojawiające się na niektórych nagrobkach zdanie: "Tak szybko odeszłeś". Oczywiście poprawna forma to: "Tak szybko odszedłeś".