Spis treści: 01 "Kto czekał to wreszcie się doczekał". Popularny rarytas jest już w polskich lasach

02 Jak wyglądają rydze? Na to zwróć uwagę

03 Jak wygląda rydz trujący? Uważaj. Oto z czym można pomylić rydza

04 Kiedy rosną rydze? Sezon rozpoczęty

05 W jakich lasach szukać rydzy? Nie omijaj tych drzew. Tu pojawiają się najczęściej

"Kto czekał to wreszcie się doczekał". Popularny rarytas jest już w polskich lasach

"Kto czekał to może wreszcie się doczekał - mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) vel. Rydz" - ogłosili w sieci leśnicy z Nadleśnictwa Baligród. A w komentarzach zawrzało.

Internauci szybko zaczęli ścigać się w doniesieniach na temat swoich zdobyczy. "Na Pomorzu też już są! I bez deszczu się obyło, bo pogoda nadal przepiękna/letnia", "W Duszatynie już można się obłowić", "Dzisiaj w świętokrzyskich lasach zebrałam całe wiadereczko rydzy" - piszą.

"To już się zaczęły?" - pytają inni. Jak się okazuje, grzybiarze już od kilku dni wynoszą z lasów pomarańczowe grzyby, ciesząc się kolejno pysznymi daniami. Wielu otwarcie przyznaje, że rydz to jeden z najsmaczniejszych rarytasów, który, mimo iż trzeba na niego trochę poczekać, rokrocznie kusi każdego miłośnika leśnych wypraw.

Reklama

"Jeszcze nigdy nie zbierałam rydzy w takiej ilości" - donosi jedna z internautek, dzieląc się fotografią z leśnej wyprawy na facebookowej grupie Grzyby Moja Pasja Cała Polska. Kolejna wtóruje: "Rudy, rudy rydz. Mazury okolice Węgorzewa" - donosi swoim kolegom "po fachu".

Nie brakuje też wątpliwości. "W 90 proc. mam pewność jednak wolał bym mieć w 100 proc." - piszą inni, zastanawiając się czy zebrane przez nich rydze rzeczywiście są pożądanymi przez wielu grzybiarzy okazami. Jak więc je rozpoznać?

Zobacz również: Jesienią czają się na grzybiarzy. Zachowaj czujność podczas leśnych wędrówek

Jak wyglądają rydze? Na to zwróć uwagę

Mleczaj rydz, nazywany inaczej rydzem smacznym lub prawdziwym, to grzyb jadalny, będący jednocześnie jednym z najbardziej pożądanych wśród grzybiarzy. Nie ceni się go co prawda ze względu na właściwości i wartości odżywcze, gdyż składa się głównie z wody i zawiera niewielkie ilości wartościowych składników, jednak docenia z uwagi na wyjątkowy smak i kuszący zapach. Rydz od lat jest bowiem nieodłącznym elementem tradycyjnej kuchni polskiej. Na myśl o jajecznicy z dodatkiem tego grzyba niejednemu pocieknie ślinka.

Zdjęcie Jak wyglądają rydze? Na to zwróć uwagę / 123RF/PICSEL

Rydz wyróżnia się w lesie pomarańczowym, łososiowym lub czerwonawym kapeluszem o średnicy od 4 do 10 cm. Początkowo jest on płaski, wypukły, zaś z czasem staje się wklęśnięty, lejkowaty. Jego cechą charakterystyczną są ciemniejsze pręgi. Brzeg kapelusza jest podwinięty, zaś u starszych okazów dodatkowo falisty.

Blaszki rydza są najczęściej ciemnopomarańczowe i gęste. Cechą rozpoznawczą tego grzyba jest fakt, iż po rozkrojeniu wydziela pomarańczowe mleczko.

Zobacz również: Zdumiewające znalezisko opisywała lokalna gazeta. "Leśny kalafior" wywołał ogromne poruszenie

Jak wygląda rydz trujący? Uważaj. Oto z czym można pomylić rydza

Wątpliwości wielu grzybiarzy są nad wyraz uzasadnione - rydz lubi bowiem płatać figle, będąc łudząco podobnym do dwóch innych, trujących grzybów: mleczaja wełnianki i olszówki, czyli krowiaka podwiniętego. Grzyby są podobne, jeśli chodzi o kolorystykę oraz wklęsły kapelusz z podwiniętymi brzegami, osadzony na niskim trzonie, jednak dzieli je kilka istotnych różnic.

Jak wygląda trujący grzyb podobny do rydza? Cechą rozpoznawczą mleczaja wełnianki jest pokryty wełnistymi kosmkami brzeg kapelusza. Ponadto jego miąższ jest biały, a mleczko białe i piekące. Olszówka natomiast, po uszkodzeniu nie wydziela pomarańczowego mleczka, a staje się czerwonobrązowa.

Zobacz również: Grzybiarzu, uważaj w tym regionie Polski. W lesie możesz się natknąć na tajemnicze bryłki

Kiedy rosną rydze? Sezon rozpoczęty

Zachowując uwagę i dokładnie przyglądając się grzybom, warto już teraz złapać za koszyk i wybrać się do lasu. Sezon na rydze, jak donoszą leśnicy i internauci, powoli się zaczyna. Najsmaczniejszy z grzybów rośnie w polskich lasach od sierpnia do listopada. Wtedy też najlepiej udać się na grzybobranie.

Zdjęcie Najsmaczniejszy z grzybów rośnie w polskich lasach od sierpnia do listopada / Monika Galicka / East News

Zobacz również: Uważaj, gdzie zbierasz grzyby. Są miejsca, których musisz unikać

W jakich lasach szukać rydzy? Nie omijaj tych drzew. Tu pojawiają się najczęściej

Rydze rosną dość gęsto, pojawiając się najczęściej w lasach iglastych i na piaskowych terenach. Wypatrywać można ich jednak również na łąkach i polanach, na skrajach lasów oraz w gęstej trawie. Szczególną uwagę podczas spaceru zwróćmy na sosny. To właśnie pod tymi drzewami najczęściej pojawiają się rydze. Omijajmy jednak te rosnące pod modrzewiami. Taki grzyb może bowiem okazać się mleczajem modrzewiowym, czyli gatunkiem trującym.

Zobacz również: Wysyp borowików ceglastoporych. Gdzie można je znaleźć?