Wysokie ceny ogrzewania sprawiają, że coraz więcej osób interesuje się chrustem. W roku 2022 Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało, że możliwe jest zbieranie go na opał w lesie, w konsekwencji czego Polacy masowo ruszyli do lasów po martwe gałęzie. Pomysł określono nawet mianem "Chrust Plus" . Zbliża się sezon grzewczy 2023, więc zainteresowanie drewnem na opał znów rośnie. Czy jednak wolno wynosić chrust z lasu i ile trzeba za niego zapłacić? Wyjaśniamy.

Co to jest chrust w lesie? Co się do niego zalicza?

Chrust to drewno w postaci wierzchołkowych i bocznych części drzewa, razem z gałązkami. To niekorowane drewno okrągłe, zwykle mające na grubszym końcu mniej niż 5 cm średnicy, choć zdarza się, że jego grubość dochodzi do 7 cm średnicy.

Co zalicza się do chrustu? Jak podaje słownik na oficjalnej stronie Lasów Państwowych , chrust to również małe, niekrzesane drzewka i krzewy. Chrust wchodzi w skład drobnicy użytkowej i opałowej, stąd chrust opałowy przeznaczony jest na opał, a chrust użytkowy przeznacza się na przykład do wyrobu olejków eterycznych czy na miotły.

Czy wolno wynosić chrust z lasu? Kara za zbieranie chrustu

Drewna — w tym chrustu — nie można wynosić z lasu bez wiedzy leśniczego i bez jego zgody. Nie wolno też samodzielnie zbierać mchu, wycinać gałęzi czy zbierać porostów. Możemy jednak zbierać gałęzie i odpady drzewne po zrębie lub czyszczeniu.

Zbiór drewna na opał można jednak prowadzić w określonych miejscach, które wskazują nadleśnictwa. Gdy już uzbieramy stos chrustu, musi go zmierzyć i wycenić leśniczy. W każdym nadleśnictwie można też kupić drewno — również żerdzie czy papierówkę.

Jeśli ktoś zdecyduje się zbierać chrust bez uzyskania stosownego pozwolenia, może zostać ukarany grzywną do 250 zł lub naganą.