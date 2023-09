Pogoda na weekend 8-10 września

Życie i styl Niecodzienny alert RCB - z samolotów zrzucą setki medykamentów o rybnym zapachu Chociaż pogoda pod koniec sierpnia bardziej przypominała jesienną niż letnią, to wcale nie oznaczało, że to koniec słonecznej aury. Początek września pokazał, że lato nie zamierza jeszcze odejść. Na ciepłe dni można liczyć podczas weekendu.

Synoptyczna prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że w niektórych regionach Polski termometry pokażą nawet 30 st. C. "Gdzieniegdzie w nocy i nad ranem utworzą się krótkotrwałe mgły. Taką pogodę zagwarantuje nam rozległy układ wysokiego ciśnienia, którego centrum będzie zalegało nad Centralną i Wschodnią Europą. Do Polski będzie napływało ciepłe i suche powietrze" - przekazał IMGW.

Zdjęcie Prognoza pogody na weekend wskazuje, że będzie słonecznie i bardzo ciepło / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Jaka będzie tegoroczna zima? Leśnicy już wiedzą. Odpowiedzi udzielił im… niedźwiedź

Reklama

Upały nie odpuszczą. Jaka pogoda w weekend?

Piątek jest zapowiedzią słonecznego weekendu. Prognozy na 8 września wskazują w północno-wschodniej Polsce maksymalnie 24 st. C. Do 27 st. C. termometry pokażą w centrum kraju, a jeszcze cieplej będzie na zachodzie. Tam nawet 29-30 st. C. Nad Bałtykiem nieco chłodniej - od 22 do 24 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał maksymalne temperatury dla poszczególnych województw.

Pogoda w sobotę:

zachodniopomorskie i pomorskie - 26-29 st. C., nad morzem około 23 st. C.

warmińsko-mazurskie i podlaskie - 25-27 st. C.

wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie - 28-30 st. C.

mazowieckie, łódzkie i lubelskie - 27-29 st. C.

dolnośląskie, opolskie i śląskie - 27-29 st. C., w szczytowych partiach Sudetów 15-17 st. C.

małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie - 26-28 st. C., w rejonach podgórskich 23-26 st. C., wysoko w Beskidach 16-19 st. C., na szczytach Tatr mniej więcej 15 st. C.

Zobacz także: Oto zagrożone regiony w Polsce. Posypią się alerty IMGW? Zaskakujące prognozy

Pogoda w niedzielę:

zachodniopomorskie i pomorskie - 27-29 st. C., nad morzem 22-25 st. C.

warmińsko-mazurskie i podlaskie - 26-28 st. C.

wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie - 28-30 st. C.

mazowieckie, łódzkie i lubelskie - 28-29 st. C.

dolnośląskie, opolskie i śląskie - 26-29 st. C., w szczytowych partiach Sudetów 14-17 st. C.

małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie - 26-28 st. C, w rejonach podgórskich około 24 st. C.

***