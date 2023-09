Spis treści: 01 Prognoza pogody na weekend 9-10 września 2023

02 Oto zagrożone regiony w Polsce. Posypią się alerty IMGW? Zaskakujące prognozy

03 Fala upałów w Polsce. Jak długo potrwa?

Dobra wiadomość dla łapiących ostatnie chwile lata. W Polsce rozgościł się rozległy wyż, który w najbliższych dniach zapewni nam słoneczną i ciepłą pogodę. A ta da o sobie znać już w najbliższy piątek, 8 września. Jedno jest pewne: jak na wrzesień, będzie naprawdę gorąco.

Zobacz też: Jaka będzie tegoroczna zima? Leśnicy już wiedzą. Odpowiedzi udzielił im... niedźwiedź

Reklama

Prognoza pogody na weekend 9-10 września 2023

Zdjęcie Pogoda we wrześniu 2023 zaskoczy / 123RF/PICSEL

Oddajmy głos ekspertom z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują, że w piątek po porannych, lokalnie występujących mgłach, w całym kraju będzie słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie od 23 do 24 st. Celsjusza na północnym-wschodzie, nad morzem i na Podhalu. W centrum termometry wskażą 27 stopni, a na krańcach zachodnich: 30 stopni.

Weekend również zapowiada się słonecznie. Jedynie na północy Polski może wystąpić przejściowe zachmurzenie. W sobotę temperatury będą podobne do piątkowych.

- W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek ten sam typ wyżowej pogody. Słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni na przeważającym obszarze; chłodniej, od 22 do 25 stopni, nad morzem i na Podhalu. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków zachodnich - informuje IMGW.