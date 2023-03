Wszyscy z nas, którzy widząc za oknem pierwsze promienie słońca zacierali ręce w nadziei na jak najszybsze nadejście wiosny muszą przygotować się na rozczarowanie. Z szaf na powrót musimy wyciągnąć zimowe kurtki. Wkrótce pogoda mocno się bowiem załamie.

Prognoza pogody na ostatnie dni marca nie napawa optymizmem. Jak informują synoptycy, temperatury spadną, a wraz z opadami deszczu może również pojawić się śnieg. Niewykluczone, że w wielu miejscach Polski wkrótce na powrót zrobi się biało.

Prognoza pogody na weekend 25/26 marca. Oto co czeka nas w pogodzie

Najbliższy weekend będzie ostatnim momentem wiosennego przypływu ciepła. Termometry wskażą nawet do 16 st. C. W nocy temperatura spadnie do ok. 4 st. C, jednak wciąż będzie na plusie. Odczuwalną temperaturę może jednak nieco obniżyć dość silny wiatr.

W niedzielę możemy spodziewać się pierwszych opadów deszczu. Nieprzerwanie towarzyszyć będzie nam jednak wiosenna temperatura powyżej 15 st. C.

Załamanie pogody nadejdzie już w poniedziałek. Z 26 na 27 marca na południu Europy zacznie działać niż genueński. Ośrodek niskiego ciśnienia, który związany jest z dużą wilgotnością i ogromną dawką opadów, powstanie w północnej części Włoch i powędruje na północ oraz północny wschód. Będzie zapowiedzią tego, co czeka nas w pogodzie na koniec miesiąca. O słonecznych promieniach możemy zapomnieć.

Atak zimy w Polsce. Koniec miesiąca zapowiada się w ciemnych barwach

Poniedziałek 30 marca przywita nas już nieco zimową aurą. Mimo iż termometry wskażą od ok. 8 st. C do - 2 st. C spodziewane są opady deszczu ze śniegiem oraz mocny wiatr. We wtorek 31 marca temperatura spadnie jeszcze bardziej, nawet do - 3 st. C. Kwiecień przywita nas mrozem oraz opadami deszczu i śniegu. W Prima Aprilis temperatura wynosić będzie do - 4 st. C.

"Oprócz opadów śniegu spodziewane są opady krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Są spore szanse, że jeszcze w tym miesiącu zobaczymy białe krajobrazy na obszarze Polski. Burze pod koniec marca pojawią się zarówno w cieplejszych masach powietrza, jak i też w chłodniejszym o cechach arktycznych" - informuje serwis fanipogody.pl.

