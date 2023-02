Pojawia się już u osób po 40. roku życia. Powoduje odrzucający objaw

Woń, o której mowa, często opisywana jest jako zapach „tłusty” lub lekko „trawiasty”. Kojarzyć może się on ze stęchlizną. Założenie, że nieprzyjemna woń to wynik zaniedbania higieny osobistej jest błędne, a także nieco krzywdzące. Przyczyny zapachu należy doszukiwać się w zmianach w gospodarce hormonalnej człowieka.

"Zapach staruszka". Winowajcą jest jeden związek chemiczny

W 2001 roku doktor Shinichiro Haze wraz z zespołem naukowców z Centrum Rozwoju Produktu w Jokohamie dokonali odkrycia, które raz na zawsze obaliło mit zapachu osób starszych z powodu braku higieny osobistej. Odkrycie opublikowano w docenianym czasopiśmie medycznym „Journal of Investigative Dermatology”.

W badaniu wzięły udział osoby między 26. a 75. rokiem życia. Każdy uczestnik musiał przez trzy noce nosić specjalną koszulę, która chłonęła zapachy ciała. Po analizie wywnioskowano, że za specyficzną woń odpowiedzialne są zmiany substancji chemicznych w organizmie człowieka, a dokładniej związek 2-nonenal. Nie jest on obecny w pocie, ale w skórze osób w pewnej grupie wiekowej.

Zdjęcie Skóra osób starszych wydziela nienasycone kwasy tłuszczowe, które rozkładają się pod wpływem powietrza, tworząc nonenal / 123RF/PICSEL

2-nonenal to nienasycony aldehyd. Z wiekiem zmienia się gospodarka hormonalna człowieka. Ludzkie ciało zaczyna produkować zwiększoną ilość kwasów tłuszczowych, które narażone są na utlenianie, z powodu zmniejszonej ilości antyoksydantów w organizmie. W taki sposób nadmiernie wytwarzany nonenal, który jest substancją o silnym zapachu i jest wyczuwalny na skórze człowieka.

2-nonenal pojawia się u osób po 40. roku życia, a jego natężenie w organizmie człowieka rośnie wraz z wiekiem. Substancja wydzielana jest szczególnie na klatce piersiowej oraz plecach. Fakt, że z wiekiem skóra staje się cieńsza i słabsza dodatkowo przyśpiesza utlenianie tej substancji.

Jak pozbyć się „zapachu staruszka”?

Nonenal jest związkiem nierozpuszczalnym w wodzie. Oznacza to, że nawet po dokładnym wyszorowaniu skóry będzie on na niej wyczuwalny. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą przyczynić się do zmniejszenie wytwarzania tej substancji przez ciało. Są to m.in.:

zdrowa dieta

nawadnianie organizmu

częste pranie odzieży

ruch i ćwiczenia

niespożywanie alkoholu

niepalenie papierosów

